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Μόσχα: «Νόμιμοι στόχοι» τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία
Ειδήσεις
13:43 - 08 Ιαν 2026

Μόσχα: «Νόμιμοι στόχοι» τα ευρωπαϊκά στρατεύματα που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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«Νόμιμο στρατιωτικό στόχο» θα αποτελεί οποιοδήποτε στράτευμα σταλεί από δυτικές κυβερνήσεις στην Ουκρανία, επανέλαβε σήμερα (Πέμπτη, 8/1) η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.  

Η δήλωση της Ζαχάροβα έρχεται δύο ημέρες αφού η Βρετανία και η Γαλλία ανακοίνωσαν σχέδια την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

Ωστόσο, η Μόσχα χαρακτήρισε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της ως «άξονα πολέμου» και προειδοποίησε εκ νέου ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ τους για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης απέχουν πολύ από αυτά που θα μπορούσε να αποδεχτεί η Ρωσία για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Οι νέες μιλιταριστικές δηλώσεις της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων και του καθεστώτος του Κιέβου συνιστούν έναν πραγματικό άξονα πολέμου», δήλωσε η Ζαχάροβα, χαρακτηρίζοντας τα σχέδια ως «επικίνδυνα» και «καταστροφικά».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 13:46
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