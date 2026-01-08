Φαραντούρης: Αιχμές για την «εκδίωξη» από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η έδρα ανήκει στον λαό

«Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που πήραν τις διαδικασίες εξπρές να εκδιωχθώ από τον ΣΥΡΙΖΑ και από κει και πέρα εγώ παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου» δήλωσε την Πέμπτη (8/1/) ο Νικόλας Φαραντούρης, ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής, μετά τη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικότερα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Αυτονόητο για τα προοδευτικά κόμματα ότι θεωρούν καλοδεχούμενα τα κινήματα πολιτών

«Έκανα δύο δηλώσεις ότι είναι καλοδεχούμενο ένα κίνημα των πολιτών να μπει στην πολιτική και ένα πρόσωπο όπως η κυρία Καρυστιανού. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε δημοκρατικού πολίτη και θα έπρεπε όλα τα κόμματα και όλοι οι φορείς, πολύ δε περισσότερο ένα προοδευτικό κόμμα, να καλωσορίσει την κάθοδο στην πολιτική ενός ανθρώπου που μια τραγική συγκυρία της μοίρας τον έφερε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με τον αγώνα αυτό. (…) Είναι καλοδεχούμενο οποιοσδήποτε να κατέβει στην πολιτική ζωή του τόπου; Ναι ή όχι; Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί.

Δεύτερον. Είναι σημαντικό τα κόμματα να παραμένουν δημοκρατικά και να παρουσιάζουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κάποιος μαζί τους.

Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ο ίδιος πει ότι θέλει να συνεργαστεί με άλλα ανταγωνιστικά κόμματα, όπως η Νέα Αριστερά ή όπως το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πριν από δύο μήνες, όχι εγώ, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προεξοφλήσει τη συμμετοχή τους σε κάποιο κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί ακόμα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση των οργάνων του, που δεν συμμετέχω εγώ ούτε τότε συμμετείχα, αποφάσισε ότι κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και να υπαχθεί σε κάποιο νέο κόμμα.

Δεν προεξόφλησα καμία αποχώρηση

Έτσι λοιπόν, θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές και στους ακροατές μας, στους φίλους και σε εσάς, ότι αυτά είναι όλα αναντίστοιχα με αυτά που ακολούθησαν με διαδικασίες εξπρές χθες. Εγώ ούτε προεξόφλησα τη συμμετοχή μου σε κάποιο κόμμα, ούτε πήρα την έδρα μου να την περιφέρω από δω και από κει και να πω, πάω σε κάποιο άλλο κόμμα. Τίμησα την ιδιότητα του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με το παραπάνω και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εξηγηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί η αλλεργία σε ένα δικαίωμα δημοκρατικό οποιουδήποτε πολίτη να προσέλθει Ως προς τις δηλώσεις που είχε κάνει για την κυρία Καρυστιανού και το υπό ίδρυση κόμμα, διευκρίνισε πως δεν προεξόφλησε τη συμμετοχή του σε κάποιο κόμμα και πως αυτό που είπε είναι «ότι ενώνω τη φωνή μου μαζί με την κυρία Καρυστιανού επί λέξει και με τα εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία».

«Είχα την αίσθηση ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ ένωνε τη φωνή του μέχρι πρότινος μαζί της. Ενδεχομένως, το ενδεχόμενο της καθόδου στην πολιτική ενός ανθρώπου φόβισε τον ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως και κάποια καλά λόγια για μένα εξόργισαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτά είναι ψυχολογικές ερμηνείες» συνέχισε.

Καμία διαβεβαίωση για Καρυστιανού

Ερωτηθείς εάν τελικά θα συμπορευτεί με την κ. Καρυστιανού, ο κ. Φαραντούρης απάντησε «εάν είχα να ανακοινώσω κάτι και χθες που με φιλοξενήσετε στη δημόσια τηλεόραση και σήμερα στο δημόσιο ραδιόφωνο θα το είχα ήδη πει. Σας διαβεβαιώ λοιπόν, δεν αλλάζει κάτι από χθες μέχρι σήμερα. Σε λίγη ώρα θα πάω στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ελλάδος και του Ελληνικού λαού και το απόγευμα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού να φέρουμε κανένα φράγκο στην Ελλάδα. Εάν είχα να ανακοινώσω κάτι θα το είχα κάνει και θα το είχα κάνει με την ευθύτητα που με έχετε συνηθίσει πάντα. (…)

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα κόμμα. Μου ζητάτε να τοποθετηθώ με την επιπολαιότητα που κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου πριν από δύο μήνες βγήκαν και είπαν ότι θα ενταχθούμε σε κάποιο κόμμα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και δεν ξέρουμε πότε και αν και τα λοιπά».

Οι έδρες ανήκουν στον λαό

Απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν ότι δεν παραδίνει την έδρα για να διατηρήσει τις οικονομικές απολαβές του αξιώματος, τόνισε «εγώ μπήκα στην πολιτική πριν από δύο χρόνια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο limit down και μπήκα έχοντας 25 χρόνια πανεπιστημιακής καριέρας και δικηγορίας στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δεν μπήκα στην πολιτική για θεσούλες. Αν ήθελα να μπω στην πολιτική για θεσούλες θα επιδίωκα να μπω όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση ή όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαχνε το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Οι έδρες ανήκουν στον λαό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτόν λογοδοτώ. Και η έδρα έχει τεράστια διαφορά, να την πάρεις και να την περιφέρεις και να λες ότι θα την εντάξεις σε κάποιο κόμμα, όπως έκαναν κάποιοι συνάδελφοί μου στον ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο μήνες που έλεγαν ότι θα ενταχθούν σε κάποιο νέο κόμμα. Εγώ ποτέ δεν πήρα την έδρα για να ενταχθώ σε κάποιο κόμμα. Εκδιώχθηκα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και σας θυμίζω επίσης ότι όταν κατέβηκα στην προεκλογική μάχη, συγκεντρώνοντας την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών, είχα να συμπορευτώ με ένα κόμμα το οποίο σήμερα έχει τελείως αναντίστοιχα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν θέλω να αναφερθώ για να μην πληγώσω περαιτέρω και να ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά συνηθίζω να υπενθυμίζω στους συνομιλητές μου για τη δημοσκοπική κόπωση του ΣΥΡΙΖΑ με μονοψήφια ποσοστά, που δεν ξέρουμε αν θα του εξασφαλίσει καν μια θέση στη Βουλή ή στην Ευρωβουλή. (…)

Μου είναι αδιάφορο αν θα βγω ή δε θα ξαναβγώ στην Ευρωβουλή, επαναλαμβάνω, διότι ο μισθός που απολάμβανα πριν από ενάμιση χρόνο και δύο χρόνια πριν ασχοληθώ με την πολιτική, ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που παίρνω στην Ευρωβουλή και η δραστηριότητα που είχα ήταν επίσης πολυποίκιλη.

Δεν είμαι του κομματικού σωλήνα, σας διαβεβαιώ, το ξέρετε άλλωστε. Ούτε με κομματικές περγαμηνές εντάχθηκα, ούτε όπως πολλοί από αυτούς που με κατηγορούν, προσπάθησα να τρυπώσω σε κάποια κομματική θέση, να αμείβομαι και έχει ο Θεός.

Είμαι ένας μάχιμος πολιτικός που επέλεξε την πολιτική μπας και αφήσει κάτι. Λογοδοτώ στους χιλιάδες ανθρώπους που με ψήφισαν και οι οποίοι σήμερα δεν βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι χιλιάδες άνθρωποι που μας ψήφισαν ενδεχομένως κάποιοι παραμένουν, η συντριπτική πλειοψηφία τους όμως έχει απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Παραμένω στην πολιτική για να αλλάξουμε τον τόπο

Όσο αφορά τον Α. Τσίπρα και το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς να τον δει στο πλάι του ίσως, ο κ. Φαραντούρης είπε «νομίζω ότι τον τιμώ και τον έχω τιμήσει και θα συνεχίζω να τον τιμώ, υπό την έννοια ότι έγινε μία φιλόδοξη και ειλικρινής προσπάθεια τότε, διεύρυνσης του χώρου με ανθρώπους εκτός κομματικού σωλήνα και αυτό ήταν μία έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια. Και νομίζω ότι η επιλογή μου να έρθω στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς, που τότε μου έλεγαν όλοι ότι είναι μια αυτοκτονική επιλογή για έναν καθηγητή πανεπιστημίου με 25 χρόνια ακαδημαϊκής πορείας, να κατέλθει στη μονοεδρική της Κεφαλονιάς στο limit down του ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει ότι δεν μπήκα στην πολιτική για να παίξω, να πάρω κανένα φράγκο ή να είμαι μετακλητός κανενός βουλευτή, να βγει η τετραετία. Μπήκα στην πολιτική μπας και αλλάξουμε τίποτα για τον τόπο. Και με αυτή τη λογική παραμένω».