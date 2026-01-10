Εύθραυστη εκεχειρία στο Χαλέπι μετά από τρεις ημέρες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε το Σάββατο (10/1) την κήρυξη εκεχειρίας έπειτα από τρεις ημέρες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Κούρδων μαχητών στη βόρεια πόλη του Χαλεπίου, οι οποίες προκάλεσαν τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων αμάχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα στις συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ, Ασραφίγια και Μπάνι Ζάιντ. Οι ένοπλες ομάδες έλαβαν προθεσμία έξι ωρών για να αποχωρήσουν από τις περιοχές αυτές. Οι μαχητές που θα αποχωρήσουν επιτρέπεται να φέρουν «ελαφρύ ατομικό οπλισμό» και θα συνοδευτούν με ασφάλεια προς τα βορειοανατολικά της χώρας, περιοχή που ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό κουρδική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο κυβερνήτης του Χαλεπίου, Αζάμ αλ-Γαρίμπ, περιόδευσε στις αμφισβητούμενες συνοικίες συνοδευόμενος από δυνάμεις ασφαλείας. Ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση δημόσια αντίδραση από τις SDF, ενώ παραμένει ασαφές εάν οι κουρδικές δυνάμεις στην πόλη έχουν αποδεχθεί τη συμφωνία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, χαιρέτισε την ανακοίνωση, εκφράζοντας «βαθιά ευγνωμοσύνη» προς όλες τις πλευρές για την αυτοσυγκράτηση που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον εργάζεται για την παράτασή της πέραν του εξαώρου.

Οι συγκρούσεις, που ξέσπασαν την Τρίτη με ανταλλαγές πυρών πυροβολικού και επιθέσεις με drones, έχουν εκτοπίσει περίπου 142.000 ανθρώπους. Αμφότερες οι πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την έναρξη της βίας και για στοχευμένες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και ασθενοφόρων. Οι Κούρδοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς αμάχους στις κουρδικές συνοικίες, ενώ η κυβέρνηση αναφέρει εννέα θανάτους αμάχων σε γειτονικές περιοχές.

Η νέα κρίση αναδεικνύει το αδιέξοδο στις πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δαμασκού και των SDF, παρά τη συμφωνία του Μαρτίου για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό έως το τέλος του 2025.