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Ευρωζώνη: Σε υψηλό εξαμήνου η επενδυτική ψυχολογία
Ειδήσεις
13:21 - 12 Ιαν 2026

Ευρωζώνη: Σε υψηλό εξαμήνου η επενδυτική ψυχολογία

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Sentix, που αξιολογεί την επενδυτική ψυχολογία στην ευρωζώνη, παρουσίασε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση στις αρχές του έτους, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025.  

Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες προσδοκίες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να παραμένει σε αρνητικό έδαφος.

Σύμφωνα με το Reuters, ο δείκτης ανήλθε στις -1,8 μονάδες τον Ιανουάριο από -6,2 τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters και ανέμεναν -4,9.

«Παρά τις δομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωζώνη, και ειδικά η γερμανική οικονομία, παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης, ενώ οι αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας προσφέρουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη», σημείωσαν οι αναλυτές.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1.091 επενδυτών από τις 8 έως τις 10 Ιανουαρίου, έδειξε ότι οι οικονομικές προσδοκίες βρίσκονται σε ανοδική τροχιά, σχεδόν διπλασιάζοντας την τιμή τους από τον Δεκέμβριο και φτάνοντας στις 10,0 μονάδες τον Ιανουάριο.

Ο δείκτης που καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση παρουσίασε επίσης μικρή βελτίωση, ανεβαίνοντας στις -13,0 από -16,5 τον προηγούμενο μήνα.

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ψυχολογία των επενδυτών βελτιώθηκε αισθητά, φτάνοντας στις -16,4 από -22,7, ενώ οι προσδοκίες έγιναν θετικές, στις 5,5 από -1,3 τον Δεκέμβριο.

«Συνήθως, κάτι τέτοιο αποτελεί κλασικό "σήμα ανάκαμψης". Ωστόσο, παρά την άνοδο, οι δείκτες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση παραμένουν σε σημαντικά υποχωρητικά επίπεδα, στις -36,0 μονάδες».

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