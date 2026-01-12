Χριστοδουλίδης μετά την παραίτηση Χαραλάμπους: Δεν κρύβομαι, έχω καθαρά χέρια

Η παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, καλώντας όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεση αναφορικά με το βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί στην παραίτηση που υπέβαλε σήμερα ο Διευθυντής του Γραφείου του, είπε ότι «για το θέμα του Διευθυντή του Γραφείου μου θα τοποθετηθώ γραπτώς σε πολύ λίγο μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκδήλωση.

Για την υπόθεση, την όποια προσεγγίζω με απόλυτη σοβαρότητα, ούτε υποτιμώ ούτε υποβαθμίζω, καλώ τις αρμόδιες Αρχές του κράτους, όλες τις αρμόδιες Αρχές του κράτους να αξιοποιήσουν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Και θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και βοήθεια από ξένα κράτη αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε σχέση με τον Φορέα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη μου σκέψη είναι η πλήρης κατάργηση του Φορέα. Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν αφού εγώ διορίζω, η Κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο του Οργανισμού.

Φυσικά και τους χιλιάδες άπορους φοιτητές που έχουν επωφεληθεί θα βρούμε τρόπο, επεξεργαζόμαστε κάποια εργαλεία ως Κυβέρνηση - είπα ότι η οικονομική κατάσταση του κράτους, λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, μας επιτρέπει να επενδύουμε, να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις – άρα, δεν θα αφήσουμε ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα.

Πέραν αυτού, θέλω να πω και κάτι άλλο. Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης και δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος.

Και το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις είναι ότι, πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε και λέω θα τα δούμε, όχι θα τα δουν, αλλά θα τα δούμε όλοι μας, πολύ φοβάμαι, στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά σέβομαι απόλυτα τα κόμματα. Είναι βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας μας. Τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό, τι θέλουν. Προσωπικά, η Κυβέρνηση είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και φυσικά στην υλοποίηση όλων όσων έχουμε υποσχεθεί που είναι το προεκλογικό μας πρόγραμμα».

Ερωτηθείς αν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους είναι αποτέλεσμα πιέσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «όχι, σε καμία απολύτως περίπτωση. Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη ούτε λόγω της πίεσης ούτε πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

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Ερωτηθείς αν θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του καταλόγου των δωρητών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη δημοσίευση στη βάση της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα πράξω κάτι παράνομο. Στη βάση της σχετικής νομοθεσίας, είμαι έτοιμος, ανοικτά χαρτιά και πάνω από όλα καθαρά χέρια».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η Κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, όπως μεταδίδει το sigmalive: «Από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει τρωθεί η Κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».