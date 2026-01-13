ΟΗΕ: Το 2025 ο πιο φονικός χρόνος για τους αμάχους στην Ουκρανία από την αρχή της εισβολής

Τουλάχιστον 2.500 άμαχοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 12.000 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία μέσα στο 2025, εξαιτίας των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με νέα έκθεση του Γραφείου Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για τη φονικότερη χρονιά για τον άμαχο πληθυσμό της χώρας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας το 2022.

Οι αριθμοί αφορούν αποκλειστικά θανάτους και τραυματισμούς που έχουν επιβεβαιωθεί από τα κλιμάκια του ΟΗΕ, με την έκθεση να σημειώνει ότι ο πραγματικός απολογισμός ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος. Παρ’ όλα αυτά, τα καταγεγραμμένα στοιχεία δείχνουν αύξηση 31% σε σχέση με το 2024 και 70% σε σύγκριση με το 2023.

Σχεδόν το 97% των θυμάτων καταγράφηκε σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, ως αποτέλεσμα επιθέσεων των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του 2025, ο ρωσικός στρατός ενέτεινε τις επιχειρήσεις του στην ανατολική και νότια Ουκρανία, σε μια προσπάθεια κατάληψης εδαφών, με συνέπειες που περιλάμβαναν απώλειες αμάχων, εκτεταμένες καταστροφές υποδομών και νέα κύματα εκτοπισμένων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των επιθέσεων με drones μικρού βεληνεκούς. Οι απώλειες αμάχων από επιθέσεις FPV drones αυξήθηκαν κατά 120% σε σχέση με το προηγούμενο έτος: 577 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν το 2025, έναντι 226 νεκρών και 1.528 τραυματιών το 2024. Πάνω από 9.000 τραυματισμοί καταγράφηκαν σε περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου, με τους ηλικιωμένους να πλήττονται δυσανάλογα.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα συνεχίζει να αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους. Ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, απέδωσε τους θανάτους στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη Δευτέρα.

Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίζονται. Μόνο τη νύχτα της Δευτέρας, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 20 πυραύλους και 293 drones, με αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και έξι τραυματίες στο Χάρκοβο. Παράλληλα, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο ενεργειακό δίκτυο, εν μέσω πολικού ψύχους, έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες χωρίς θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

«Κάθε τέτοιο πλήγμα κατά της ζωής υπενθυμίζει ότι η στήριξη προς την Ουκρανία δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας επιτάχυνση της παράδοσης αντιαεροπορικών συστημάτων από ΗΠΑ και Ευρώπη. «Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι το κρύο δεν θα τη βοηθήσει να κερδίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.