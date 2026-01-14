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ILO: Σταθερή η ανεργία το 2026 αλλά η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
Ειδήσεις
14:01 - 14 Ιαν 2026

ILO: Σταθερή η ανεργία το 2026 αλλά η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η ανεργία αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ωστόσο ο οργανισμός προειδοποιεί για την συνεχιζόμενη έλλειψη ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στον εργασιακό τομέα.

Στην έκθεσή του για την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, ο ILO εκτιμά ότι το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει στο 4,9% το 2026, αντιστοιχώντας σε περίπου 186 εκατομμύρια ανέργους. Παρά την σταθερότητα των αριθμών, εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι συνεχίζουν να στερούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ η άτυπη απασχόληση αυξάνεται με 2,1 δισεκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται σε θέσεις χωρίς κοινωνική προστασία, εργασιακά δικαιώματα και ασφάλεια.

Σχεδόν 300 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να ζουν σε ακραία φτώχεια, κερδίζοντας λιγότερα από 3 δολάρια ημερησίως, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής του ILO, Ζιλμπέρ Ουνγκμπό, υπογραμμίζοντας ότι η σταθερότητα των ποσοστών ανεργίας δεν αντανακλά την πραγματική κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Οι νέοι και η τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερα ευάλωτοι παραμένουν οι νέοι ηλικίας 15-24 ετών, με ποσοστό ανεργίας 12,4% το 2025 και περίπου 260 εκατομμύρια νέους χωρίς απασχόληση, σπουδές ή κατάρτιση. Ο ILO προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις δυσκολίες, ιδιαίτερα για πτυχιούχους νέους σε χώρες υψηλού εισοδήματος, αν και ο συνολικός αντίκτυπος παραμένει αβέβαιος.

Ανισότητες και δημογραφικές προκλήσεις

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις συνεχιζόμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν μόλις τα δύο πέμπτα των απασχολούμενων παγκοσμίως και να έχουν 24% λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Οι δημογραφικές μεταβολές και οι διαταραχές στις παγκόσμιες εμπορικές αλυσίδες επηρεάζουν επίσης την απασχόληση, καθιστώντας αναγκαίες συντονισμένες πολιτικές για ενίσχυση της παραγωγικότητας, μείωση των ανισοτήτων και αξιοποίηση του εμπορίου και της τεχνολογίας για δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, ιδίως στις φτωχότερες χώρες.

Εμπορικές εντάσεις και επιπτώσεις

Η έκθεση αναφέρει ότι η επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συμμάχους και αντιπάλους δημιουργεί αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους και επηρεάζει ιδιαίτερα τις περιοχές της Νοτιοανατολικής και Νότιας Ασίας, καθώς και την Ευρώπη. Το εμπόριο, που το 2024 δημιούργησε 465 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, κινδυνεύει να χάσει μέρος της δυναμικής του λόγω των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους εμπορικούς κανόνες.

Ο ILO καταλήγει ότι η σταθερότητα της ανεργίας κρύβει σοβαρά προβλήματα και καλεί τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές που προάγουν την αξιοπρεπή εργασία, τη συμμετοχή των νέων και τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

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