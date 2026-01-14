Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Μόλις ένας στους πέντε Αμερικανούς υποστηρίζει τις φιλοδοξίες Τραμπ για τη Γροιλανδία

Μόλις το 17% των Αμερικανών εγκρίνει τις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ενώ συντριπτικές πλειοψηφίες τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής δύναμης για να προσαρτηθεί το νησί, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε διάστημα δύο ημερών και ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Έδειξε ότι υπάρχει ευρεία ανησυχία για τις απειλές του Τραμπ έναντι της Δανίας, η οποία είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και στην οποία ανήκει η Γροιλανδία εδώ και αιώνες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας την Τετάρτη. Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά την δήλωση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας ότι το νησί προτιμά να παραμείνει μέρος της Δανίας.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι η Ουάσινγκτον πρέπει να την ελέγχει ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάληψή της από τη Ρωσία ή την Κίνα, λόγω της στρατηγικής της θέσης και των πλουτοπαραγωγικών της πόρων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 47% των Αμερικανών δεν εγκρίνει τις προσπάθειες απόκτησης της Γροιλανδίας, ενώ το 35% δηλώνει αβέβαιο για τη στάση του στο θέμα.

Όσον αφορά τη στρατιωτική δράση, μόλις το 4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα ήταν «καλή ιδέα» οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Αντίθετα, το 71% θεωρεί ότι θα ήταν κακή ιδέα, ανάμεσά τους το 90% των Δημοκρατικών και το 60% των Ρεπουμπλικάνων. Επιπλέον, περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικάνων δεν ήταν σίγουρο αν η στρατιωτική επέμβαση θα ήταν καλή ή κακή ιδέα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι περίπου ένας στους πέντε Αμερικανούς δεν είχε ακούσει για τα σχέδια απόκτησης της Γροιλανδίας, παρά το γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς ο Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες να κυριαρχήσει στις υποθέσεις της Δυτικής Ημισφαίριας.

Η δημοσκόπηση καταδεικνύει επίσης ότι η υποστήριξη για στρατιωτικές επεμβάσεις και επεκτατικές ενέργειες στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, παρά τις δηλώσεις του για στρατιωτικές ενέργειες στη Βενεζουέλα και αλλού.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες εξέφρασαν αμφιβολίες για τις φιλοδοξίες του Τραμπ στη Γροιλανδία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απειλές κατά της Δανίας, ενώ άλλοι στηρίζουν νομοθεσία που θα έδινε στον Τραμπ τη δυνατότητα να προσαρτήσει το νησί.

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής αμυντικής συμμαχίας που αποτελεί θεμέλιο της παγκόσμιας τάξης από το 1949.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 66% των ερωτηθέντων εκφράζει ανησυχία ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία θα βλάψουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ και τις σχέσεις των ΗΠΑ με τους ευρωπαίους συμμάχους. Στους ανησυχούντες περιλαμβάνονται το 91% των Δημοκρατικών και το 40% των Ρεπουμπλικάνων.

Η έρευνα τονίζει επίσης ότι η προθυμία των Αμερικανών για εμπλοκή σε εξωτερικές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων επεκτατικών ενεργειών, παραμένει χαμηλή. Μόλις το 10% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη για την απόκτηση νέων εδαφών, όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με το 9% της προηγούμενης χρονιάς.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο σε 1.217 ενήλικες Αμερικανούς και έχει ποσοστό σφάλματος ±3%.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει την υποστήριξη των Αμερικανών για τις πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ απέναντι στο Ιράν, με 33% να εγκρίνει και 43% να απορρίπτει τη διαχείριση της κατάστασης.