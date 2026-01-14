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Στήριξη-μαμούθ €90 δισ. από την ΕΕ στην Ουκρανία: Τα δύο τρίτα για όπλα, αγώνας δρόμου πριν «στεγνώσει» το Κίεβο
Ειδήσεις
15:05 - 14 Ιαν 2026

Στήριξη-μαμούθ €90 δισ. από την ΕΕ στην Ουκρανία: Τα δύο τρίτα για όπλα, αγώνας δρόμου πριν «στεγνώσει» το Κίεβο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επισήμως την Τετάρτη πακέτο δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, επιταχύνοντας τις κινήσεις στήριξης του Κιέβου εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων και παράλληλων αμερικανικών προσπαθειών για τερματισμό του πολέμου. Από το συνολικό ποσό, τα 60 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε στρατιωτική βοήθεια, ενώ τα υπόλοιπα 30 δισ. ευρώ θα καλύψουν το αυξανόμενο δημοσιονομικό κενό της χώρας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ουκρανία χρειάζεται συνολικά 135,7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027, εκ των οποίων 83,4 δισ. αφορούν στρατιωτική στήριξη και 52,3 δισ. δημοσιονομική ενίσχυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί ότι το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από ρευστότητα ήδη από τον Απρίλιο, όπως μεταδίδει το Euractiv.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το πακέτο αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της άμυνας στο πεδίο της μάχης όσο και στη διασφάλιση της λειτουργίας του κράτους και των βασικών υπηρεσιών. Η στρατιωτική βοήθεια θα βασίζεται στην αρχή της «ευρωπαϊκής προτίμησης», με προμήθειες όπλων εκτός ΕΕ μόνο εφόσον δεν υπάρχει επαρκής ευρωπαϊκή παραγωγή – θέση που στηρίζει η Γαλλία, αλλά αντιμετωπίζει επιφυλάξεις από τη Γερμανία και χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Το δάνειο θα υλοποιηθεί μέσω «ενισχυμένης συνεργασίας», επιτρέποντας σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία να εξαιρεθούν. Το ετήσιο κόστος τόκων για τα κράτη-μέλη εκτιμάται μεταξύ 3 και 4 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η ΕΕ δεν έχει ακόμη συμφωνήσει στη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αν και η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο παραμένει «στο τραπέζι». Το σχέδιο έρχεται μετά από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να ζητά άμεση ενίσχυση των ουκρανικών δυνάμεων. Το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, με στόχο την πρώτη εκταμίευση τον Απρίλιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 15:06
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