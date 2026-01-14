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Αεροσκάφος Νετανιάχου: Η πτήση του πάνω από τη Μεσόγειο προκαλεί φημολογία για εξελίξεις στο Ιράν
Ειδήσεις
17:28 - 14 Ιαν 2026

Αεροσκάφος Νετανιάχου: Η πτήση του πάνω από τη Μεσόγειο προκαλεί φημολογία για εξελίξεις στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ερωτήματα και σενάρια για πιθανές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκάλεσε η πτήση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, γνωστού ως «Φτερά της Σιών», το οποίο απογειώθηκε την Τετάρτη από ισραηλινό έδαφος και κινήθηκε πάνω από τη Μεσόγειο, με ενδιάμεσο προορισμό την Κρήτη, πριν επιστρέψει στη βάση του.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο εξωτερικό και στο παρελθόν η αναχώρησή του από το Ισραήλ έχει συμπέσει χρονικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, γεγονός που αναζωπύρωσε τις εικασίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσεων που επικαλούνται οι Times of Israel, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 11:27 το πρωί από την περιοχή της Μπερσεβά και προσγειώθηκε στην Κρήτη στις 13:14. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, αναχώρησε εκ νέου και επέστρεψε στο Ισραήλ, προσγειούμενο στις 15:14.

Παρά τη φημολογία, ισραηλινοί αξιωματούχοι έσπευσαν να διαψεύσουν οποιαδήποτε σύνδεση της πτήσης με στρατιωτικές επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση. Από την πλευρά της Αθήνας, κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι στο αεροσκάφος δεν επέβαινε κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η χρονική συγκυρία, ωστόσο, ενισχύει τις υποψίες, καθώς η πτήση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά και ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εξαπολύσει σκληρές προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη. Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα με «ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει σε απαγχονισμούς, εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κίνηση του συγκεκριμένου αεροσκάφους προκαλεί ανησυχία. Στις 13 Ιουνίου, λίγες ώρες μετά την ισραηλινή επίθεση σε ιρανικές πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, το «Φτερά της Σιών» είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Αντίστοιχα, πριν από το ιρανικό πλήγμα της 13ης Απριλίου 2024 κατά του Ισραήλ, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την αεροπορική βάση Νεβατίμ, η οποία στη συνέχεια στοχοποιήθηκε από εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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