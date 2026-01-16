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Σαρρηγεωργίου: Να δουλέψουμε για την κάλυψη του κενού προστασίας στη χώρα μας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18:34 - 16 Ιαν 2026

Σαρρηγεωργίου: Να δουλέψουμε για την κάλυψη του κενού προστασίας στη χώρα μας

Reporter.gr Newsroom
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Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και άλλων Επιμελητηρίων της χώρας, τραπεζών, MME καθώς και εκπροσώπων από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς (ασφαλιστικές εταιρίες, διαμεσολάβηση και άλλοι φορείς), πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, εστίασε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Όπως τόνισε, η κλιματική κρίση, το δημογραφικό πρόβλημα και οι σοβαρές επιπτώσεις του τόσο στο συνταξιοδοτικό σύστημα όσο και στον τομέα της υγείας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένων κινδύνων και πιέσεων για τα δημόσια συστήματα. Στην Ελλάδα το κενό προστασίας είναι ακόμη μεγαλύτερο σε όλους τους βασικούς τομείς -υγεία, οι συντάξεις και φυσικές καταστροφές, όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης δείχνουν να επιδεινώνονται. Αναφέρθηκε επίσης στις θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την ασφάλιση φυσικών καταστροφών κατοικιών και επιχειρήσεων αλλά και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, μέσω του ηλεκτρονικού ελέγχου.

«Να δουλέψουμε μαζί με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για την κάλυψη του κενού προστασίας στη χώρα μας, γιατί χρόνος δεν υπάρχει. Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας χωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρρηγεωργίου.

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