Απειλές Τραμπ για δασμούς στις χώρες που «δεν είναι μαζί μας» για τη Γροιλανδία - Καναδάς: Κάτω τα χέρια

Νέες απειλές για επιβολή δασμών εξαπέλυσε το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του - κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο - να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιό του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Λίγο αργότερα, ωστόσο, είπε πως η αμερικανική κυβέρνηση θα αρχίσει συζητήσεις με το ΝΑΤΟ σχετικά με το θέμα της Γροιλανδίας.

Αναφερόμενος στους δασμούς που είχε εφαρμόσει στο παρελθόν σε φαρμακευτικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να μειώσει τις τιμές των φαρμάκων στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Μπορεί να κάνω το ίδιο και για τη Γροιλανδία. Μπορώ να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, γιατί η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για την εθνική μας ασφάλεια».

Ο Τραμπ δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η απειλή. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να αποδώσει στον εαυτό του τον χαρακτηρισμό «βασιλιάς των δασμών» και να σημειώσει ότι έχει κάνει «εξαιρετική δουλειά».

Να σημειώσουμε ότι η ανοιχτή πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να «κατακτήσει» με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στη Δανία, στην οποία ανήκει η ημιαυτόνομη περιοχή, αλλά συνολικότερα στην Ευρώπη. Με φόντο, λοιπόν, τις αντιδράσεις αυτές, ο Τραμπ είπε πως η κυβέρνησή του σκοπεύει να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με το ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, βέβαια, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε σημειώσει πως η αποστολή στρατιωτικών στη Γροιλανδία απο διάφορες ευρωπαϊκές χώρες «δεν αλλάζει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ».

Καναδάς: Κάτω τα χέρια

Λίγο νωρίτερα ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ήταν ξεκάθαρος για το ότι η Γροιλανδία δεν ανήκει στις ΗΠΑ.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι απόφαση της ίδιας της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, οπότε καλό θα ήταν ο Τραμπ να κάνει πίσω», δήλωσε συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκσυνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Πώς εξηγείται η εμμονή του Τραμπ με τη Γροιλανδία

Η «μανία» του Τραμπ με τη Γροιλανδία δεν είναι καινούρια. Ήδη από την πρώτη του θητεία (2017–2021) είχε εκφράσει την απαίτησή του για την πώλησή της στις ΗΠΑ. Το θέμα επανήλθε στις αρχές του 2025, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής.

Υπενθυμίζεται ότι η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή που υπάγεται διοικητικά στη Δανία. Αριθμεί μόλις 57.000 κατοίκους, διαθέτοντας όμως τεράστιο ορυκτό πλούτο. Εκτιμάται ότι τα αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε περίπου 45 δισ. βαρέλια – ποσότητα αντίστοιχη με την παραγωγή των χωρών του OPEC+ σε διάστημα τριετίας.

Πέραν αυτού, στο νησί υπάρχουν σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών. Σύμφωνα με Δανούς επιστήμονες, υπολογίζονται σε περίπου 35 εκατ. τόνους και θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρώπης για αρκετές δεκαετίες, συμβάλλοντας στην απεξάρτησή της από την Κίνα. Αμερικανοί και Κινέζοι στρέφουν επίσης την προσοχή τους στην αξιοποίηση των σπάνιων γαιών του νησιού.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι Γροιλανδοί απορρίπτουν την προοπτική ενσωμάτωσης στις ΗΠΑ, καθώς και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, για περιβαλλοντικούς λόγους.

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