Έργα από τη Συλλογή Τέχνης της Eurobank στο Μουσείο Μπενάκη

Σημαντικά έργα ελλήνων καλλιτεχνών από τη Συλλογή της Eurobank θα φιλοξενηούν στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1, Κολωνάκι). Συγκεκριμένα, επτά έργα από τη Συλλογή θα εναλλάσσονται στον χώρο υποδοχής του Μουσείου, σε συνομιλία με έργα από τη μόνιμη συλλογή του. Τα έργα θα παρουσιαστούν σε τρεις χρονικές περιόδους μέσα στο τρέχον έτος και θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους επισκέπτες του Μουσείου.

Η πρώτη περίοδος της συνεργασίας ξεκίνησε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, με την παρουσίαση των έργων «Κουλουριώτισσα» του Πολυχρόνη Λεμπέση και «Κόρη με εθνική ενδυμασία» του Ιωάννη Δούκα. Πρόκειται για προσωπογραφίες γυναικών με ελληνικές φορεσιές, δημιουργίες δύο ζωγράφων που δραστηριοποιήθηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στην Ακαδημία του Μονάχου. Και οι δύο διακρίθηκαν για τις προσωπογραφίες και τις σκηνές από την καθημερινή ζωή και παρουσιάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές της γυναικείας κοινωνικής ταυτότητας στην Ελλάδα της εποχής. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr