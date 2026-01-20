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Ο Τραμπ βάζει φωτιά στη Δύση λόγω Γροιλανδίας και στο Κρεμλίνο τρίβουν τα χέρια τους
Ειδήσεις
15:35 - 20 Ιαν 2026

Ο Τραμπ βάζει φωτιά στη Δύση λόγω Γροιλανδίας και στο Κρεμλίνο τρίβουν τα χέρια τους

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε την «απειλή από τη Ρωσία» για να δικαιολογήσει την πρόθεσή του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια κίνηση που προκάλεσε πολιικό ίλιγγο: κάλεσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Αντίφαση; Για τους Ρώσους, όχι, εκτιμά το Politico. Τις τελευταίες εβδομάδες, η αντίδραση της Μόσχας στους ελιγμούς του Τραμπ γύρω από τη Γροιλανδία υπήρξε εξίσου αποπροσανατολιστική: από προσχηματική «συμπάθεια» προς τους κατοίκους του αρκτικού νησιού έως ανοιχτό ενθουσιασμό για τις προσπάθειες του Τραμπ να το φέρει υπό αμερικανικό έλεγχο.

Η αντίφαση αυτή δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, παραπέμπει σε μια συνειδητή στρατηγική: την εκμετάλλευση της κρίσης ώστε να υπονομευτεί η δυτική ενότητα, την ώρα που ο Τραμπ αποσπάται σε άλλα μέτωπα.

Στις εβδομάδες που ακολούθησαν τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και τις απειλές για επέμβαση στο Ιράν, η Ρωσία φαίνεται να έχει «παγώσει» άλλες γεωπολιτικές φιλοδοξίες — ακόμη και στην Αρκτική — προκειμένου να κρατήσει την Ουάσιγκτον σε πιο ήπια στάση στο ουκρανικό. Παράλληλα, ποντάρει στο ότι η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία θα βαθύνει τα ρήγματα στο ΝΑΤΟ και θα αποδυναμώσει τη στήριξη προς το Κίεβο.

Αλλαγή στάσης στο Κρεμλίνο

«Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο στο παρελθόν», δήλωσε με εμφανή ικανοποίηση ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σχολιάζοντας τις μειωμένες «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενιαίου δυτικού στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ».

Η κρίση της Γροιλανδίας έχει ήδη αποφέρει πολιτικά οφέλη στο Κρεμλίνο, καθώς έσπρωξε το ουκρανικό ζήτημα στο περιθώριο της ατζέντας στο Νταβός, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να σπεύδουν στις Άλπεις για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

«Η Γροιλανδία είναι η ιδανική λύση», έγραψε στο Telegram ο φιλοκυβερνητικός πολιτικός αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ. Κατά τον ίδιο, η ένταση στις σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει προθάλαμο για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. «Τότε η Ε.Ε. θα αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας», πρόσθεσε.

Ύστερα από χρόνια σφοδρής ρητορικής κατά της «συλλογικής Δύσης», φιλοκρεμλινικά μέσα και σχολιαστές υποστηρίζουν πλέον ότι η Ρωσία μπορεί απλώς να παρακολουθεί τους αντιπάλους της να υπονομεύουν οι ίδιοι τη συνοχή τους. «Η βασική μας αρχή είναι: ας τους αφήσουμε να διαλυθούν μεταξύ τους», δήλωσε με εμφανή ικανοποίηση ο τηλεσχολιαστής Βλαντίμιρ Κορνίλοφ.

Ο Λαβρόφ δεν έχασε την ευκαιρία για ειρωνεία. Απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η Μόσχα εποφθαλμιά τη Γροιλανδία, δήλωσε ότι το νησί έχει για τις ΗΠΑ περίπου την ίδια σημασία που έχει η Κριμαία για τη Ρωσία — παραπέμποντας στη χερσόνησο που κατέλαβε η Μόσχα το 2014.

«Η Γροιλανδία δεν είναι προφανές κομμάτι της Δανίας, σωστά;» είπε. «Πρόκειται για αποικιακή κατάκτηση. Το ότι οι κάτοικοί της έχουν συνηθίσει να ζουν εκεί είναι άλλο ζήτημα. Όμως το θέμα των πρώην αποικιών γίνεται όλο και πιο σοβαρό».

Αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ευθεία κριτική προς τον Τραμπ, η ρωσική ηγεσία χαρακτήρισε την κίνησή του «ιστορική». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε, επικαλούμενος «ειδικούς», ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να «γράψει ιστορία» αν προσαρτήσει τη Γροιλανδία. «Ανεξάρτητα από το αν αυτό είναι καλό ή κακό, δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει», πρόσθεσε.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα έσπευσαν μάλιστα να σημειώσουν ότι, αν οι ΗΠΑ προσαρτήσουν τη Γροιλανδία, θα γίνουν η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο — μετά τη Ρωσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 15:56
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