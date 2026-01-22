Bloomberg: Η Ευρώπη επανεξετάζει τη στρατηγική της απέναντι στον Τραμπ

Η κρίση έχει προς το παρόν εκτονωθεί, όμως οι επιπτώσεις παραμένουν. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν απόψε σε σύνοδο κορυφής, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να συνέλθει από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είδαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να υπαναχωρεί από την απειλή επιβολής νέων δασμών με αφορμή τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αιφνίδια αναδίπλωση του Τραμπ απομάκρυνε την άμεση απειλή για την οικονομική και γεωπολιτική κυριαρχία της Ευρώπης, ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρχίζουν πλέον να σταθμίζουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ξεκαθάρισε ότι, παρότι χαιρέτισε τη συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον Τραμπ, ο επικεφαλής της Συμμαχίας δεν είχε καμία εντολή να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε δήλωσε στο Bloomberg, σε συνέντευξή του από το Νταβός, ότι η πρόοδος στις συνομιλίες με τον Τραμπ επιτεύχθηκε χωρίς να τεθεί θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε, όπως είπε, στη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Bloomberg, το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη στάθμευση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης και αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το υπάρχον πλαίσιο αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό όσα η Ευρώπη υποστήριζε τις τελευταίες ημέρες: την ανάγκη ενισχυμένης έμφασης στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα αν η ευρωπαϊκή στρατηγική κατευνασμού απέναντι στον Τραμπ υπήρξε τελικά η σωστή επιλογή. Επιλέγοντας να μην κλιμακώσει την ένταση, η Ευρώπη είδε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει τελικά πίσω.

Αυτού του είδους οι στρατηγικοί υπολογισμοί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες. Παρά την υπαναχώρησή του στο θέμα της Γροιλανδίας, η επιθετική ρητορική του Τραμπ κατά της Ευρώπης στην ομιλία του στο Νταβός υπενθύμισε την εχθρική του στάση απέναντι στην ΕΕ και την προσήλωσή του στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων.

Η διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον —τόσο σε οικονομικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο— συνιστά πλέον υπαρξιακό ζήτημα για το μπλοκ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε στην ομιλία του στο Νταβός ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την οικονομική της βάση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της — θέμα που βρίσκεται ήδη στην ατζέντα συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.

Προς το παρόν, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ ότι δεν θα επιβάλει τελικά δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου απομακρύνει, τουλάχιστον προσωρινά, το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της «εμπορικής μπαζούκας» της ΕΕ, δηλαδή του μηχανισμού κατά του οικονομικού εξαναγκασμού. Μία ημέρα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναβάλει την ψηφοφορία για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, κορυφαίος ευρωβουλευτής δήλωσε ότι το θέμα θα επανεξεταστεί την ερχόμενη Δευτέρα, μαζί με τα επόμενα βήματα.

Ένας αναζωπυρωμένος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ μπορεί να αποφεύχθηκε προς το παρόν, όμως η επόμενη κίνηση του Τραμπ παραμένει απρόβλεπτη. Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσα ακολουθούν αποτελεί πλέον κεντρική στρατηγική προτεραιότητα.