ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Η Ευρώπη επανεξετάζει τη στρατηγική της απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις
16:20 - 22 Ιαν 2026

Bloomberg: Η Ευρώπη επανεξετάζει τη στρατηγική της απέναντι στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κρίση έχει προς το παρόν εκτονωθεί, όμως οι επιπτώσεις παραμένουν. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν απόψε σε σύνοδο κορυφής, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να συνέλθει από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είδαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να υπαναχωρεί από την απειλή επιβολής νέων δασμών με αφορμή τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αιφνίδια αναδίπλωση του Τραμπ απομάκρυνε την άμεση απειλή για την οικονομική και γεωπολιτική κυριαρχία της Ευρώπης, ωστόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αρχίζουν πλέον να σταθμίζουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, ξεκαθάρισε ότι, παρότι χαιρέτισε τη συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον Τραμπ, ο επικεφαλής της Συμμαχίας δεν είχε καμία εντολή να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Δανίας.

Από την πλευρά του, ο Ρούτε δήλωσε στο Bloomberg, σε συνέντευξή του από το Νταβός, ότι η πρόοδος στις συνομιλίες με τον Τραμπ επιτεύχθηκε χωρίς να τεθεί θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε, όπως είπε, στη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Bloomberg, το πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη στάθμευση αμερικανικών πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης και αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το υπάρχον πλαίσιο αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό όσα η Ευρώπη υποστήριζε τις τελευταίες ημέρες: την ανάγκη ενισχυμένης έμφασης στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ στην Αρκτική.

Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα αν η ευρωπαϊκή στρατηγική κατευνασμού απέναντι στον Τραμπ υπήρξε τελικά η σωστή επιλογή. Επιλέγοντας να μην κλιμακώσει την ένταση, η Ευρώπη είδε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει τελικά πίσω.

Αυτού του είδους οι στρατηγικοί υπολογισμοί αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στις Βρυξέλλες. Παρά την υπαναχώρησή του στο θέμα της Γροιλανδίας, η επιθετική ρητορική του Τραμπ κατά της Ευρώπης στην ομιλία του στο Νταβός υπενθύμισε την εχθρική του στάση απέναντι στην ΕΕ και την προσήλωσή του στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων.

Η διασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προετοιμασμένη για αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον —τόσο σε οικονομικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο— συνιστά πλέον υπαρξιακό ζήτημα για το μπλοκ.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε στην ομιλία του στο Νταβός ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την οικονομική της βάση και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της — θέμα που βρίσκεται ήδη στην ατζέντα συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου.

Προς το παρόν, η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ ότι δεν θα επιβάλει τελικά δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου απομακρύνει, τουλάχιστον προσωρινά, το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της «εμπορικής μπαζούκας» της ΕΕ, δηλαδή του μηχανισμού κατά του οικονομικού εξαναγκασμού. Μία ημέρα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναβάλει την ψηφοφορία για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, κορυφαίος ευρωβουλευτής δήλωσε ότι το θέμα θα επανεξεταστεί την ερχόμενη Δευτέρα, μαζί με τα επόμενα βήματα.

Ένας αναζωπυρωμένος εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ μπορεί να αποφεύχθηκε προς το παρόν, όμως η επόμενη κίνηση του Τραμπ παραμένει απρόβλεπτη. Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσα ακολουθούν αποτελεί πλέον κεντρική στρατηγική προτεραιότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΕ: Ζητά «σαφήνεια» από τον Τραμπ μετά την αναδίπλωσή του για τους δασμούς και τη Γροιλανδία
Ειδήσεις

ΕΕ: Ζητά «σαφήνεια» από τον Τραμπ μετά την αναδίπλωσή του για τους δασμούς και τη Γροιλανδία

Νταβός: Συναντήσεις Εξάρχου με τους Khalid Al-Falih και Έρικ Τραμπ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Νταβός: Συναντήσεις Εξάρχου με τους Khalid Al-Falih και Έρικ Τραμπ

Τραμ: Τροποποιήσεις δρομολογίων αύριο 23/1 στη γραμμή 6 λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τραμ: Τροποποιήσεις δρομολογίων αύριο 23/1 στη γραμμή 6 λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές
Νομίσματα

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ