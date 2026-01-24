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Fitch αναβαθμίζει την Τουρκία σε «θετική»: Αύξηση αποθεμάτων και συγκρατημένα επιτόκια ενισχύουν την οικονομία
Ειδήσεις
14:59 - 24 Ιαν 2026

Fitch αναβαθμίζει την Τουρκία σε «θετική»: Αύξηση αποθεμάτων και συγκρατημένα επιτόκια ενισχύουν την οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Η Fitch Ratings αναβάθμισε την προοπτική (outlook) της Τουρκίας από «σταθερή» σε «θετική» την Παρασκευή, επικαλούμενη την αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας και τον περιορισμό του κινδύνου χαλάρωσης της οικονομικής πολιτικής, μόλις λίγες ημέρες μετά την αναμενόμενη μείωση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική τράπεζα, η οποία τελικά ήταν μικρότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα στο BB-, δηλαδή τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική κατηγορία. Σύμφωνα με τη Fitch, η αλλαγή του outlook αντικατοπτρίζει τη μείωση των εξωτερικών ευαλωτοτήτων της οικονομίας, περιλαμβανομένης της ταχύτερης από το αναμενόμενο αύξησης των αποθεμάτων συναλλάγματος, καθώς και τη συνέχιση της αυστηρής μακροοικονομικής πολιτικής. Η τελευταία φορά που η Τουρκία είχε λάβει αναβάθμιση από τη Fitch ήταν το 2024.

Η αλλαγή της προοπτικής «σηματοδοτεί πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης στο προσεχές διάστημα», όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο του repo κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στο 37%, στις 22 Ιανουαρίου, έναντι της διάμεσης εκτίμησης των οικονομολόγων για μείωση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας, επιβεβαιώνοντας τη συγκρατημένη προσέγγιση στη νομισματική πολιτική.

Η αναβάθμιση του outlook από τη Fitch παρέχει επιπλέον στήριξη στην εικόνα της τουρκικής οικονομίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και επιβεβαιώνοντας την πρόθεση των αρχών για σταθερότητα και συνετή διαχείριση των μακροοικονομικών παραμέτρων.

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