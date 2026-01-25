Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι

Σήμερα (25/1) αποφυλακίστηκαν τουλάχιστον 80 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας απελευθέρωσής τους υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Ο Αλφρέδο Ρομέρο, διευθυντής του οργανισμού, ενημέρωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι 80 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν από διάφορες φυλακές της χώρας και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέες αποφυλακίσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε την Παρασκευή ότι συνολικά έχουν απελευθερωθεί 626 κρατούμενοι, χωρίς όμως να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους.

Το Foro Penal, από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, είχε καταγράψει μόνο 156 επιβεβαιωμένες αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων.

Η Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα θα επικοινωνήσει με τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προκειμένου να ζητήσει από τον ΟΗΕ να επαληθεύσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων έχουν αποφυλακιστεί μέχρι στιγμής στη χώρα.