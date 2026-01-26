Χίθροου: Τέλος οι περιορισμοί στα υγρά - Μέχρι δύο λίτρα στις χειραποσκευές με νέους σαρωτές

Σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο ασφαλείας εφαρμόζονται πλέον στο αεροδρόμιο Χίθροου, το μεγαλύτερο της Βρετανίας, καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση υπερσύγχρονων σαρωτών τεχνολογίας CT σε όλα τα τερματικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρουν υγρά σε δοχεία έως και δύο λίτρων μέσα στις χειραποσκευές τους, χωρίς να χρειάζεται να τα αφαιρούν κατά τον έλεγχο.

Παράλληλα, ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές και τάμπλετ, μπορούν να παραμένουν στις αποσκευές, ενώ καταργείται και η υποχρέωση χρήσης διάφανων πλαστικών σακουλών για τα υγρά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Heathrow, πρόκειται για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο παγκοσμίως που έχει ολοκληρώσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού σε όλους τους σταθμούς του. Ωστόσο, δεν είναι το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο που προχώρησε σε αυτή την αναβάθμιση, καθώς τα αεροδρόμια Gatwick, Εδιμβούργου και Μπέρμιγχαμ είχαν ήδη αυξήσει το όριο υγρών στα δύο λίτρα τα προηγούμενα χρόνια.

Στα περισσότερα βρετανικά αεροδρόμια, όπου έχουν τοποθετηθεί οι νέοι σαρωτές, οι επιβάτες μπορούν να μεταφέρουν υγρά έως 100 ml χωρίς να απαιτείται η αφαίρεσή τους από τις αποσκευές ή η χρήση διαφανών σακουλών. Σημειώνεται επίσης ότι τα αεροδρόμια Bristol και Belfast έχουν επίσης ανεβάσει το επιτρεπόμενο όριο στα δύο λίτρα.

Παρά ταύτα, ορισμένα αεροδρόμια που διαθέτουν ήδη τους νέους σαρωτές αναμένουν ακόμη την έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών (DfT) προκειμένου να αυξήσουν το όριο από τα 100 ml.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της καταναλωτικής οργάνωσης Which?, η αυξημένη ευαισθησία των νέων συστημάτων ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, την αύξηση των χειροκίνητων ελέγχων μετά τη διέλευση των αποσκευών από τους σαρωτές.

Από την πλευρά του, το Heathrow υποστηρίζει ότι οι νέοι σαρωτές προσφέρουν σαφέστερες εικόνες των χειραποσκευών και μπορούν να εξυπηρετούν χιλιάδες επιβάτες ανά ώρα, βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι νέοι κανόνες ισχύουν αποκλειστικά για πτήσεις που αναχωρούν από το Heathrow. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τους ισχύοντες περιορισμούς στα αεροδρόμια αναχώρησης των πτήσεων επιστροφής προς το Ηνωμένο Βασίλειο.