Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει την μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Η έγκριση της πολιτικής μετανάστευσης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, με την πλειονότητα των Αμερικανών να δηλώνει ότι η καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ έχει ξεπεράσει τα όρια.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη πανεθνικά από την Παρασκευή έως την Κυριακή, συγκέντρωσε απαντήσεις πριν και μετά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης σκότωσαν το Σάββατο έναν δεύτερο Αμερικανό πολίτη στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές σχετικά με την ανάπτυξη μεταναστευτικών πρακτόρων σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Μόλις το 39% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Τραμπ στη μετανάστευση, μειωμένο από 41% νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ το 53% δηλώνει ότι απορρίπτει την πολιτική του, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Η μετανάστευση αποτελούσε πιο «λαμπερό σημείο» για τη δημοφιλία του Τραμπ τις εβδομάδες μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, το 50% των Αμερικανών τον ενέκρινε και το 41% τον αποδοκίμαζε.

Ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2024 υποσχόμενος ιστορική αύξηση των απελάσεων. Οι μεταμφιεσμένοι πράκτορες μετανάστευσης, συχνά σε στρατιωτικού τύπου στολή, έχουν γίνει κοινό θέαμα σε όλη τη χώρα, ενώ διαδηλώσεις κατά της καταστολής έχουν ξεσπάσει σε πολλές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μινεάπολης, όπου οι πράκτορες έχουν απαντήσει με θανατηφόρα χρήση βίας.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ κατηγόρησαν τον 37χρονο νοσοκόμο Άλεξ Πρέτι ότι επιτέθηκε σε πράκτορες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη, πριν ένας πράκτορας τον πυροβολήσει θανάσιμα, αν και η εκδοχή αυτή φαίνεται να διαφέρει από βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα στη Μινεάπολη, ένας πράκτορας μετανάστευσης πυροβόλησε θανάσιμα τη 37χρονη Αμερικανίδα πολίτη Ρενέ Γκουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης μετανάστευσης.

Η πλειονότητα λέει ότι η ICE υπερβαίνει τα όρια

Το 58% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν ξεπεράσει τα όρια στην καταστολή τους, ενώ το 12% είπε ότι δεν έχουν πάει αρκετά μακριά και το 26% δήλωσε ότι οι προσπάθειες των πρακτόρων είναι «αρκετές».

Σχεδόν εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς δήλωσαν ότι οι πράκτορες υπερέβησαν τα όρια, σε σύγκριση με δύο στους δέκα Ρεπουμπλικάνους και έξι στους δέκα Ανεξάρτητους. Τα viral βίντεο με συγκρούσεις προκάλεσαν ανησυχία μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, πολλοί εκ των οποίων ήδη αντιμετωπίζουν την οργή των ψηφοφόρων λόγω της αύξησης των τιμών, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όταν θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου και των περισσότερων κυβερνητικών θέσεων των πολιτειών.

Ένας από τους κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους για τη θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, ο Κρις Μάντελ, απέσυρε τη Δευτέρα την υποψηφιότητά του, λέγοντας ότι η καταστολή υπερέβη τα όρια και έκανε τη μάχη μη κερδισμένη για έναν Ρεπουμπλικανό.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για τους θανάτους από πυροβολισμούς, αλλά τη Δευτέρα φάνηκε λιγότερο αντιπαραθετικός, δηλώνοντας ότι βρισκόταν «σε παρόμοιο μήκος κύματος» με τον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Μινεσότα. Ο Τραμπ είπε ότι είχε «πολύ καλή συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Ουολτζ.

Η συνολική αξιολόγηση φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο της θητείας

Η τελευταία δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos έδειξε ότι η συνολική δημοφιλία του Τραμπ υποχώρησε στο 38%, ισοφαρίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της τρέχουσας θητείας του, από 41% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos, που διεξήχθη στις 12-13 Ιανουαρίου.

Παρά τη μείωση των ποσοστών του, ο Τραμπ συνεχίζει να αποδίδει σημαντικά καλύτερα στην πολιτική μετανάστευσης σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον πρώην Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανοί συνεχίζουν επίσης να εμπιστεύονται περισσότερο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ στο θέμα της μετανάστευσης, με το 37% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καλύτερη προσέγγιση στη μετανάστευση, σε σύγκριση με 32% που προτιμά τους Δημοκρατικούς. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι ή ότι κανένα κόμμα δεν είναι καλύτερο.

Η τελευταία δημοσκόπηση, που διεξήχθη διαδικτυακά πανεθνικά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.139 ενήλικες Αμερικανούς και έχει περιθώριο σφάλματος περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.

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