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Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του Μεταναστευτικού
Πολιτική
17:27 - 27 Ιαν 2026

Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Κυβέρνησης - Αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο του Μεταναστευτικού

Reporter.gr Newsroom
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Με έντονη πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε στη Βουλή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που αφορά την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας για τη χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση αντάλλαξαν βαριές αιχμές, με τα κόμματα να διατυπώνουν εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις για τη φιλοσοφία και τις συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό ξεκίνησε με δυνατές αντεγκλήσεις ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβέρνηση που την κατηγόρησαν για προχειρότητα αλλά και ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων.

ΠΑΣΟΚ: «Νομοσχέδιο κατώτερο των περιστάσεων»

Η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «κατώτερο των περιστάσεων», επισημαίνοντας ότι φέρει τη «βαριά προσωπική σφραγίδα» του υπουργού. Όπως υποστήριξε, το περιεχόμενό του εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την κοινωνική συνοχή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι στοχοποιεί ανθρώπους που ζουν και εργάζονται επί χρόνια στη χώρα.

«Αποφασίσατε να κηρύξετε πόλεμο σε συμπολίτες μας μετανάστες, σε ανθρώπους που δούλεψαν μια ζωή εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη προς την κυβερνητική πλευρά.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Διπλό μήνυμα και οπισθοδρόμηση»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο εισηγητής Γιώργος Ψυχογιός δήλωσε την πλήρη διαφωνία του κόμματός του με τη συνολική στόχευση του νομοσχεδίου. Όπως είπε, «από τη μία πλευρά ο μετανάστης παρουσιάζεται ως αναγκαίος για την οικονομία και από την άλλη αντιμετωπίζεται ως απειλή, μαζί με όσους τον στηρίζουν».

Τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από σαφείς κανόνες για νόμιμες οδούς μετανάστευσης και ταχύτερες, διαφανείς διαδικασίες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν δίνει λευκή επιταγή σε ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει διατάξεις οπισθοδρόμησης». Ζήτησε, τέλος, την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για την ένταξη.

ΚΚΕ: «Υποκρισία κυβέρνησης και ΕΕ»

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, έκανε λόγο για νομοσχέδιο που αποκαλύπτει την υποκρισία τόσο της κυβέρνησης όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου στο πλαίσιο «άγριων γεωπολιτικών παζαριών στις πλάτες μεταναστών και προσφύγων».

Όπως ανέφερε, οι ρυθμίσεις ανοίγουν τον δρόμο για «νέες Μανωλάδες και νέες εργασιακές Βαβέλ», παραπέμποντας σε εργοτάξια όπως αυτό του Ελληνικού, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες εργατικά ατυχήματα. Κατά την άποψή της, το νομοσχέδιο διευκολύνει την εργολαβική εκμετάλλευση και θεσμοθετεί επισφαλείς εργασιακές συνθήκες.

Νέα Αριστερά: «Πολιτική εργαλειοποίησης»

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, εισηγητής της Νέας Αριστεράς, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως μια ακόμη έκφραση «εργαλειοποίησης των μεταναστών», κάνοντας λόγο για «πολιτική του θανάτου».

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει συνειδητά να δυσκολεύει τη ζωή των μεταναστών, οδηγώντας τους σε σωματική και ηθική εξόντωση. «Κάντε τους τη ζωή κόλαση. Αυτή είναι η πολιτική της Ν.Δ.», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ελληνική Λύση: «Νομιμοποίηση της παρανομίας»

Από την Ελληνική Λύση, ο εισηγητής κ. Γραμμένος υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο «αρχικά επιτρέπει και στη συνέχεια νομιμοποιεί την παρανομία». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εισάγει πληθυσμούς και ταυτόχρονα ωθεί Έλληνες στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας πως έτσι η χώρα μετατρέπεται από κυρίαρχο κράτος σε «διαχειριστή πληθυσμών».

Κυβέρνηση: «Σαφείς κανόνες, χωρίς νομιμοποιήσεις»

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που «δεν δίνει δυνατότητες νομιμοποίησης».

«Η Ελλάδα αποφάσισε και είπε πως μία φορά αν έρθεις παράνομα, θα είσαι για πάντα παράνομος. Οι κανόνες πλέον είναι σαφείς», ανέφερε ο κ. Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ότι όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ νόμιμο καθεστώς.

Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι το σχέδιο νόμου φέρει το ιδεολογικό πρόσημο της κυβερνητικής παράταξης, σημειώνοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης συνοψίζεται σε «έναν τεράστιο φράχτη κατά της παράνομης μετανάστευσης και μια μικρή πόρτα για όσους πραγματικά χρειάζεται η χώρα».

Εκτός νομοσχεδίου κρίσιμη διάταξη

Εκτός του νομοσχεδίου για τη μετανάστευση τέθηκε τελικά διάταξη που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, καθώς έθετε εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες ακόμα και παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο έχει αντικείμενο τη νόμιμη μετανάστευση, ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη κρίθηκε ακραία και τελικά ακυρώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό, Θάνο Πλεύρη.

Σημειώνεται πως η διάταξη προέβλεπε πως όσοι και όσες μείνουν χωρίς δουλειά για τρεις μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ ένα χρόνο) ή έξι μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ πάνω από δύο έτη) θα χάνουν τα χαρτιά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως κινδύνευαν άμεσα με επιστροφή ή φυλακή χιλιάδες μετανάστες, ακόμα και άτομα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η διάταξη «κόπηκε» στην αρμόδια επιτροπή που συζητούσε επί του νομοσχεδίου.

Κατόπιν των αντιδράσεων ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνισε πως ο έλεγχος ανεργίας δεν θα αφορά όλους τους μετανάστες. Η ρύθμιση θα αφορά αυστηρά μόνο όσους έχουν εργασιακή άδεια διαμονής στη χώρα. Όσοι έχουν άδεια παραμονής μακράς διάρκειας δεν θα υπάγονται στη ρύθμιση.

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