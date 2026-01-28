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Ρούμπιο: Το ΝΑΤΟ χρειάζεται επαναπροσδιορισμό – Το αμερικανικό σχέδιο στη Βενεζουέλα προχωρά
Ειδήσεις
18:36 - 28 Ιαν 2026

Ρούμπιο: Το ΝΑΤΟ χρειάζεται επαναπροσδιορισμό – Το αμερικανικό σχέδιο στη Βενεζουέλα προχωρά

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ χρειάζεται «επαναπροσδιορισμό», σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εξήγησε, βέβαια, ότι δεν τίθεται θέμα αλλαγής του σκοπού της Συμμαχίας, αλλά των δυνατοτήτων και των μέσων της.  

Ο Ρούμπιο, είπε, επίσης, ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία για τη Γροιλανδία και ότι θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο με αξιωματούχους της Γροιλανδίας και της Δανίας για το ζήτημα.

Μιλώντας στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Ρούμπιο είπε ότι πιστεύει πως αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει «σε ένα καλό αποτέλεσμα για όλους».

Ερωτηθείς, δε, για την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με τον αριθμό των νεκρών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε ότι πρόκειται «σίγουρα για χιλιάδες».

Ακόμη εκτίμησε πως – παρότι οι διαδηλώσεις στο Ιράν φαίνεται να έχουν προσωρινά κοπάσει – θα αναζωπυρωθούν στο μέλλον.

Προχωρά ο αμερικανικός σχεδιασμός για τη Βενεζουέλα

Μιλώντας για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται «σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο» σε σχέση με τον σχεδιασμό τους απ’ ό,τι εκτιμούσαν στις αρχές του μήνα.

Όπως σημείωσε, η Ουάσιγκτον κατέβαλε εκτεταμένες προσπάθειες προκειμένου να πείσει τον Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία με δική του πρωτοβουλία, ωστόσο υπογράμμισε ότι πρόκειται για πρόσωπο με το οποίο «δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη συμφωνία».

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στον μήνα και οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει «ιδιαίτερα ουσιαστικό και αποτελεσματικό» δίαυλο επικοινωνίας με τους μεταβατικούς ηγέτες της χώρας.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι στο προσεχές διάστημα η Ουάσιγκτον θα είναι σε θέση να επαναλειτουργήσει αμερικανική διπλωματική παρουσία εντός της Βενεζουέλας.

Αναφερόμενος στα οικονομικά δεδομένα, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι από τα 500 εκατομμύρια δολάρια που προέκυψαν από πωλήσεις πετρελαίου, ποσό ύψους 200 εκατ. δολαρίων παραμένει δεσμευμένο σε λογαριασμό, ενώ τα υπόλοιπα 300 εκατ. έχουν ήδη μεταφερθεί στην κυβέρνηση της χώρας.

Διευκρίνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρηματοδοτούν δραστηριότητες στη Βενεζουέλα, πέραν των δαπανών που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία της πρεσβείας, προσθέτοντας ότι για τη στήριξη της οικονομικής σταθερότητας θα απαιτηθεί η έκδοση συγκεκριμένων αδειών από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον ούτε σκοπεύει ούτε αναμένει να χρειαστεί να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Συμπλήρωσε ότι, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές ως ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, η μόνη στρατιωτική παρουσία που προβλέπεται στη χώρα θα αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια της αμερικανικής πρεσβείας.

Τέλος, σημείωσε ότι οι αρχές της Βενεζουέλας έχουν πλέον ξεκινήσει να εντοπίζουν τα πλοία τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να δεσμεύσουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 18:38
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