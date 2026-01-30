Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: «Η ασφαλής ναυτιλία θεμέλιο ειρήνης και παγκόσμιας σταθερότητας»

Η ασφαλής ναυτιλία δεν είναι τεχνικό ή εμπορικό ζήτημα, αλλά βασική προϋπόθεση για τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εθνών, ιδίως σε μια περίοδο που οι θαλάσσιες οδοί δοκιμάζονται από πολέμους, υβριδικές απειλές και επιθέσεις σε κρίσιμες εμπορικές αρτηρίες.

Αυτό υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και τον ρόλο του ΟΗΕ ως μοναδικού και αναντικατάστατου φόρουμ διαλόγου, συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ κρατών.

Η παρέμβασή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συζήτησης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, με τίτλο «Από τις Ανοιχτές Θάλασσες στον Καταναλωτή: Διασφαλίζοντας το ναυτιλιακό εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού.

Στην ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η ειρήνη συνδέεται άρρηκτα με το ελεύθερο εμπόριο και την οικονομική αλληλεξάρτηση που αυτό δημιουργεί, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αποτελεί για την Ελλάδα αναπόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής.

Αναφερόμενος στη θέση της χώρας στη διεθνή πλοιοκτησία, υπενθύμισε ότι ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, αντιπροσωπεύοντας άνω του 20% του παγκόσμιου στόλου και περισσότερο από το 61% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 0,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Υπό αυτή τη συνθήκη, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η διασφάλιση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς, αποκτούν πολιτική και στρατηγική βαρύτητα, πέρα από την οικονομική τους διάσταση. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει θέσει τη ναυτική ασφάλεια ως ύψιστη προτεραιότητα κατά τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επιδιώκει να ενισχυθεί περαιτέρω η παρουσία της στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ανθρώπινη ευημερία και η σταθερότητα συνδέονται με τις ελεύθερες θάλασσες, σε ένα περιβάλλον όπου ο κόσμος παραμένει βαθιά διασυνδεδεμένος. Όπως σημείωσε, πάνω από το 80% του διεθνούς εμπορίου κατά όγκο μεταφέρεται δια θαλάσσης, με αποτέλεσμα οι κίνδυνοι και οι διακοπές στη ναυσιπλοΐα να επηρεάζουν άμεσα τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια και, τελικά, την ευημερία των εθνικών οικονομιών.

Στο σημείο αυτό, έθεσε στο τραπέζι τις σύγχρονες απειλές στη θάλασσα, κάνοντας αναφορά σε πειρατεία, τρομοκρατία, παράνομες δραστηριότητες, επιθέσεις με drones και υβριδικές μορφές πίεσης που μπορούν να διαταράξουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και να μεταφέρουν το κόστος από το γεωπολιτικό επίπεδο στην πραγματική αγορά.

Αναφερόμενος στην ελληνική συμβολή στη ναυτική ασφάλεια, υπενθύμισε τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ EUNAVFOR ASPIDES, καθώς και τη συμμετοχή της στις επιχειρήσεις Atalanta στον Ινδικό Ωκεανό και Irini στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των απειλών δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή μονομερής, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική έμφαση έδωσε, επίσης, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών και ναυτιλιακής βιομηχανίας, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ιδιωτικού τομέα, προληπτικά συλλογικά μέτρα και αυστηρή τήρηση των κανόνων της διεθνούς ναυτικής τάξης.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα διαμορφώνεται από τρεις κρίσιμους παράγοντες: εντάσεις και πολέμους σε πολλαπλά μέτωπα, πιέσεις στη πολυμερή συνεργασία και υποχώρηση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τα κράτη που μοιράζονται κοινές αξίες να υιοθετήσουν μια ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στις νέες προκλήσεις, την οποία χαρακτήρισε ως «ρεαλισμό αξιών».