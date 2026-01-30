Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ: Υποψίες ψηφιακής κατασκοπείας πίσω από τη διαρροή του ονόματος της Ματσάδο

Σενάρια ψηφιακής κατασκοπείας εξετάζει η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ αναφορικά με τη διαρροή του ονόματος της νικήτριας του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, Μαρίας Κορίνας Ματσάδο, πριν από την επίσημη ανακοίνωση της απονομής. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της Επιτροπής, το περιστατικό παραμένει ανεξιχνίαστο, με τις έρευνες να δείχνουν προς τον ψηφιακό χώρο ως την πιθανότερη πηγή της παραβίασης.

«Δεν μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη ούτε ποιος βρισκόταν πίσω από το περιστατικό, ωστόσο θεωρούμε ότι ο ψηφιακός τομέας αποτελεί τον βασικό ύποπτο», δήλωσε στο Reuters ο μόνιμος γραμματέας της Επιτροπής.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν, στις 10 Οκτωβρίου, λίγες μόλις ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση του βραβείου, παρατηρήθηκε απότομη αύξηση στα στοιχήματα υπέρ της Μαρίας Κορίνας Ματσάδο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Επιτροπής, Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν, το συνολικό ποσό που πονταρίστηκε στο όνομά της εκτοξεύθηκε σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που κίνησε έντονα τις υποψίες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι το όνομα της Ματσάδο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως ούτε από ειδικούς αναλυτές ούτε από τα μέσα ενημέρωσης ως πιθανή νικήτρια. Το εύρος και ο συγχρονισμός των στοιχημάτων θεωρήθηκαν ασυνήθιστα, οδηγώντας στην έναρξη εσωτερικής έρευνας.

Στην εξέταση της υπόθεσης ενεπλάκη μία από τις τρεις υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν επρόκειτο για εσωτερική διαρροή ή για πράξη κατασκοπείας, ενδεχομένως από μεμονωμένο δράστη ή κρατική οντότητα. Παρά τις έρευνες, παραμένει ασαφές τόσο το πώς διέρρευσε η πληροφορία όσο και ποιος ευθύνεται για την παραβίαση.

Ο Χαρπβίκεν σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί εάν ο στόχος της διαρροής ήταν το οικονομικό όφελος μέσω στοιχηματισμού ή η υπονόμευση της αξιοπιστίας του θεσμού των Νόμπελ. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή επικεντρώνεται πλέον στη θωράκιση των διαδικασιών της, ώστε να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας στη Βενεζουέλα. Κατά την απονομή, αφιέρωσε το βραβείο, μεταξύ άλλων, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θεωρεί πως άξιζε ο ίδιος τη διάκριση. Νωρίτερα φέτος, η Ματσάδο του προσέφερε συμβολικά το βραβείο, με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απαντά ότι η τιμή παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσωπο ή τον οργανισμό που έχει ανακηρυχθεί επισήμως νικητής.