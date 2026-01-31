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Τουρκία: Οι Αρχές μπλόκαραν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους Κούρδους της Βόρειας Συρίας
Ειδήσεις
19:05 - 31 Ιαν 2026

Τουρκία: Οι Αρχές μπλόκαραν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους Κούρδους της Βόρειας Συρίας

Reporter.gr Newsroom
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Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και κατευθυνόταν προς το Κομπάνι, μια πόλη με πλειοψηφία Κούρδων στη βόρεια Συρία, εμποδίστηκε από τις τουρκικές αρχές προτού φτάσει στα σύνορα, όπως καταγγέλλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και η Τουρκάλα βουλευτής Ανταλέτ Κάγια, που συνόδευε την αυτοκινητοπομπή.

Παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή (30/1) ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας, τα φορτηγά, τα οποία μετέφεραν νερό, γάλα, βρεφικές τροφές και κουβέρτες, δεν έλαβαν άδεια να περάσουν τα σύνορα. Τα φορτηγά περιμένουν ακόμη σε σταθμό στον αυτοκινητόδρομο, με την Ανταλέτ Κάγια να δηλώνει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την διέλευση τους μέσω του συνοριακού περάσματος Μουρσιτπινάρ, το οποίο βρίσκεται στην τουρκική πλευρά απέναντι από το Κομπάνι.

Η πλατφόρμα αλληλεγγύης και προστασίας του Ντιγιάρμπακιρ, που οργάνωσε την αποστολή βοήθειας, καταδίκασε την παρεμπόδιση των φορτηγών, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή απαράδεκτη τόσο από ανθρωπιστική όσο και από ηθική άποψη. Οι κάτοικοι του Κομπάνι είχαν δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η πόλη είναι σε ανθρωπιστική κρίση, με έλλειψη τροφίμων, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η πόλη έχει πλημμυρίσει από πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις μάχες με τον συριακό στρατό.

Ο συνοριακός σταθμός Μουρσιτπινάρ, ο οποίος παραμένει κλειστός από το 2016 από τις τουρκικές αρχές, έχει ανοίξει στο παρελθόν για προσωρινή διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας. Ωστόσο, οι τουρκικές αρχές αναφέρουν ότι η βοήθεια μπορεί να περάσει από τον σταθμό Οντζουπινάρ, που βρίσκεται 181 χιλιόμετρα πιο μακριά, αλλά η βουλευτής Κάγια τονίζει ότι αυτό δεν είναι απλώς θέμα απόστασης. Σύμφωνα με εκείνη, οι τουρκικές αρχές θέλουν να βεβαιωθούν ότι η βοήθεια θα φτάσει στο Κομπάνι και δεν θα ανακατευθυνθεί αλλού από τη Δαμασκό, η οποία έχει επιβάλει την πολιορκία στην πόλη.

Η συμφωνία μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων της Συρίας για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στο συριακό κράτος, η οποία ανακοινώθηκε την Παρασκευή (30/1), έρχεται μετά από μήνες σφοδρών μαχών και αδιεξόδου. Η συμφωνία αυτή χαιρετίστηκε από την Ουάσιγκτον και το Παρίσι, αλλά το Κομπάνι παραμένει περικυκλωμένο από τον συριακό στρατό μέχρι να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η συμφωνία.

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