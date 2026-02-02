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Ιστορικό ρεκόρ εισαγωγών ρεύματος στην Ουκρανία ενώ η Ρωσία χτυπά το ενεργειακό δίκτυο
Ειδήσεις
17:41 - 02 Φεβ 2026

Ιστορικό ρεκόρ εισαγωγών ρεύματος στην Ουκρανία ενώ η Ρωσία χτυπά το ενεργειακό δίκτυο

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιστορικό υψηλό έφτασαν τον Ιανουάριο του 2026 οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, αγγίζοντας τις 894 γιγαβατώρες, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Την εξέλιξη αυτή αποδίδουν αναλυτές στη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ενεργειακών αναλύσεων ExPro.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική έκθεση, πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό προμηθευτή, καλύπτοντας το 45% των συνολικών εισαγωγών, ενώ αυξημένες ροές καταγράφηκαν από όλες τις χώρες διασύνδεσης, με εξαίρεση τη Μολδαβία.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα, η Ρωσία έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, στοχεύοντας μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα μεταφοράς και διανομής, καθώς και εγκαταστάσεις του τομέα φυσικού αερίου.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, δύο διαδοχικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας είχαν ως αποτέλεσμα περίπου 6.000 πολυκατοικίες να μείνουν χωρίς θέρμανση, ενώ ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου προχώρησε σε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που διήρκεσαν δεκάδες ώρες σε ολόκληρες περιοχές της πόλης.

Παρότι τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν τη θέρμανση στα περισσότερα κτίρια έπειτα από εβδομάδες εργασιών, περισσότερα από 200 παραμένουν χωρίς θέρμανση, την ώρα που η Ουκρανία δοκιμάζεται από ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες.

Την περασμένη εβδομάδα, μετά από ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας έως και την Κυριακή που πέρασε.

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