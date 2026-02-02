ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
EuroLeague: Από 11 Φεβρουαρίου η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας
Ειδήσεις
18:45 - 02 Φεβ 2026

EuroLeague: Από 11 Φεβρουαρίου η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, με την πώληση να ξεκινά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η διαδικασία πώλησης διαφοροποιείται φέτος, καθώς για πρώτη φορά τα εισιτήρια θα διατεθούν σε τέσσερις διακριτές φάσεις, ανταποκρινόμενη στην εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση για το κορυφαίο ραντεβού της EuroLeague. Η πρώτη στις 11/02 και στη συνέχεια στις 26 Φεβρουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Η ενημέρωση της EuroLeague για το Final Four

  • Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις.
  • Ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση.
  • Όλες οι πληροφορίες και οι πωλήσεις εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά online.
  • Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, presented by Etihad, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.
  • Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 (τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο Τελικός θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μικρό τελικό στο Telekom Center Athens, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις δημόσιες φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές τιμολογιακές κατηγορίες, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και ευρύτερη πρόσβαση.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών σε προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET.

  • Η πρώτη φάση της γενικής διάθεσης θα ανοίξει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, δίνοντας σε όλους τους φιλάθλους την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέση για την Αθήνα.
  • Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο του τελικού παραθύρου δήλωσης παικτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι θα έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα τελικά ρόστερ των ομάδων κατά την αγορά των εισιτηρίων.
  • Η τρίτη φάση διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για την εξασφάλιση θέσεων στο Final Four.
  • Η τέταρτη και τελευταία φάση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στο Final Four.

Ο συγκεκριμένος τρόπος πώλησης έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει τις ευκαιρίες για τους φιλάθλους της EuroLeague παγκοσμίως να παρακολουθήσουν από κοντά ένα γεγονός με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Παρέχει πολλαπλές επιλογές αγοράς, είτε για όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε για εκείνους που προτιμούν να περιμένουν μέχρι να κριθεί η τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες: τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής (18:00 και 21:00 τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), καθώς και τον τελικό της EuroLeague (21:00 τοπική ώρα / 20:00 CEST) και τον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST) την Κυριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της EuroLeague: https://bit.ly/F4GLORYTicketsAthens

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός
Ειδήσεις

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο
Ειδήσεις

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ