EuroLeague: Από 11 Φεβρουαρίου η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το Final Four 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, με την πώληση να ξεκινά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Όπως γνωστοποιήθηκε, η διαδικασία πώλησης διαφοροποιείται φέτος, καθώς για πρώτη φορά τα εισιτήρια θα διατεθούν σε τέσσερις διακριτές φάσεις, ανταποκρινόμενη στην εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση για το κορυφαίο ραντεβού της EuroLeague. Η πρώτη στις 11/02 και στη συνέχεια στις 26 Φεβρουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Η ενημέρωση της EuroLeague για το Final Four

Τα εισιτήρια θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις.

Ο τελικός του adidas NextGen EuroLeague θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση.

Όλες οι πληροφορίες και οι πωλήσεις εισιτηρίων θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά online.

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, presented by Etihad, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 (τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο Τελικός θα αρχίσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήριο θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον παραδοσιακό μικρό τελικό στο Telekom Center Athens, πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Για πρώτη φορά και ενόψει της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν σε τέσσερις δημόσιες φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διαφορετικές τιμολογιακές κατηγορίες, προσφέροντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και ευρύτερη πρόσβαση.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν εισιτήρια για τα τρία προηγούμενα Final Four θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση 24 ωρών σε προπώληση, η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET.

Η πρώτη φάση της γενικής διάθεσης θα ανοίξει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, δίνοντας σε όλους τους φιλάθλους την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν θέση για την Αθήνα.

Η δεύτερη φάση πώλησης εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 10:00 CET, μετά το κλείσιμο του τελικού παραθύρου δήλωσης παικτών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι θα έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα τελικά ρόστερ των ομάδων κατά την αγορά των εισιτηρίων.

Η τρίτη φάση διάθεσης εισιτηρίων θα ανοίξει την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 10:00 CET, προσφέροντας ακόμη μία ευκαιρία για την εξασφάλιση θέσεων στο Final Four.

Η τέταρτη και τελευταία φάση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 10:00 CEST, τοποθετημένη χρονικά ανάμεσα στην ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου και την έναρξη του Play-In Showdown, με δέκα ομάδες να διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στο Final Four.

Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11



Tickets will be released in four public phases ?



The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game.



All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C — EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026

Ο συγκεκριμένος τρόπος πώλησης έχει σχεδιαστεί ώστε να διευρύνει τις ευκαιρίες για τους φιλάθλους της EuroLeague παγκοσμίως να παρακολουθήσουν από κοντά ένα γεγονός με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Παρέχει πολλαπλές επιλογές αγοράς, είτε για όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν ανεξαρτήτως των ομάδων που θα προκριθούν, είτε για εκείνους που προτιμούν να περιμένουν μέχρι να κριθεί η τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια γενικής διάθεσης περιλαμβάνουν πρόσβαση και στους τέσσερις αγώνες: τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής (18:00 και 21:00 τοπική ώρα / 17:00 και 20:00 CEST), καθώς και τον τελικό της EuroLeague (21:00 τοπική ώρα / 20:00 CEST) και τον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα / 17:00 CEST) την Κυριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της EuroLeague: https://bit.ly/F4GLORYTicketsAthens