Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο τα μέταλλα

Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να επαναλάβουν αύριο Τετάρτη (4/2) τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, σε μια νεότερη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου που διανύει τον τέταρτο χρόνο του. Στις Βρυξέλλες, εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η ΕΕ έχει υιοθετήσει συνολικά 19 πακέτα κυρώσεων εναντίον της Μόσχας από τότε που ρωσικά άρματα μάχης εισέβαλαν στη βόρεια Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το πιο πρόσφατο, το οποίο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Οκτώβριο, περιλάμβανε τη σταδιακή κατάργηση των αγορών ρωσικού LNG, καθώς και κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, χώρες που αποτελούν μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Όπως ανέφερε χθες ο Αλμπέρτο Ναρντέλι, η ΕΕ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία ορισμένων μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου, καθώς και του χαλκού, στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι περιορισμοί ενδέχεται να αφορούν το ιρίδιο, το ρόδιο, τον λευκόχρυσο και τον χαλκό.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση σχεδιάζεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα σφιχτών αγορών για τα συγκεκριμένα μέταλλα. Οι τιμές του χαλκού έχουν καταγράψει φέτος ιστορικά υψηλά, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των περιορισμένων παγκόσμιων προμηθειών από τα ορυχεία. Ο λευκόχρυσος, επίσης, εξακολουθεί να παρουσιάζει έλλειμμα προσφοράς.

Εφόσον υιοθετηθούν, οι νέοι περιορισμοί θα πλήξουν κυρίως τη MMC Norilsk Nickel PJSC, τη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία της Ρωσίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Στο πακέτο που βρίσκεται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται επίσης πρόταση αντικατάστασης του υφιστάμενου πλαφόν τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευση για ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως ασφάλιση και μεταφορά, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διακίνηση του ρωσικού πετρελαίου, ανεξαρτήτως της τιμής του.

Ωστόσο, όλες αυτές οι προτάσεις απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ήδη δηλώσει την αντίθεσή τους στην αντικατάσταση του πλαφόν με καθολική απαγόρευση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες πραγματοποιούνται στο φόντο νέων ρωσικών επιθέσεων, μετά από μια σύντομη αναστολή πληγμάτων κατά κρίσιμων υποδομών που είχε επιδιώξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και περισσότερους από 70 πυραύλους, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και το Ντνίπρο να δέχονται επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου.