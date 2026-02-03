ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο τα μέταλλα
Ειδήσεις
16:23 - 03 Φεβ 2026

Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο τα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένεται να επαναλάβουν αύριο Τετάρτη (4/2) τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι, σε μια νεότερη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου που διανύει τον τέταρτο χρόνο του. Στις Βρυξέλλες, εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στο επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η ΕΕ έχει υιοθετήσει συνολικά 19 πακέτα κυρώσεων εναντίον της Μόσχας από τότε που ρωσικά άρματα μάχης εισέβαλαν στη βόρεια Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Το πιο πρόσφατο, το οποίο εγκρίθηκε από τους ηγέτες της Ε.Ε. τον Οκτώβριο, περιλάμβανε τη σταδιακή κατάργηση των αγορών ρωσικού LNG, καθώς και κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οντότητες στην Ινδία και την Κίνα, χώρες που αποτελούν μεγάλους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Όπως ανέφερε χθες ο Αλμπέρτο Ναρντέλι, η ΕΕ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία ορισμένων μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου, καθώς και του χαλκού, στο πλαίσιο του νέου πακέτου κυρώσεων. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι περιορισμοί ενδέχεται να αφορούν το ιρίδιο, το ρόδιο, τον λευκόχρυσο και τον χαλκό.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση σχεδιάζεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα σφιχτών αγορών για τα συγκεκριμένα μέταλλα. Οι τιμές του χαλκού έχουν καταγράψει φέτος ιστορικά υψηλά, λόγω της ισχυρής ζήτησης και των περιορισμένων παγκόσμιων προμηθειών από τα ορυχεία. Ο λευκόχρυσος, επίσης, εξακολουθεί να παρουσιάζει έλλειμμα προσφοράς.

Εφόσον υιοθετηθούν, οι νέοι περιορισμοί θα πλήξουν κυρίως τη MMC Norilsk Nickel PJSC, τη μεγαλύτερη μεταλλευτική εταιρεία της Ρωσίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων. Στο πακέτο που βρίσκεται υπό συζήτηση περιλαμβάνεται επίσης πρόταση αντικατάστασης του υφιστάμενου πλαφόν τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο με πλήρη απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευση για ευρωπαϊκές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες όπως ασφάλιση και μεταφορά, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διακίνηση του ρωσικού πετρελαίου, ανεξαρτήτως της τιμής του.

Ωστόσο, όλες αυτές οι προτάσεις απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα κράτη-μέλη και αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ήδη δηλώσει την αντίθεσή τους στην αντικατάσταση του πλαφόν με καθολική απαγόρευση υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι συζητήσεις στις Βρυξέλλες πραγματοποιούνται στο φόντο νέων ρωσικών επιθέσεων, μετά από μια σύντομη αναστολή πληγμάτων κατά κρίσιμων υποδομών που είχε επιδιώξει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία εξαπέλυσε 450 drones και περισσότερους από 70 πυραύλους, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το Κίεβο, το Χάρκοβο, την Οδησσό και το Ντνίπρο να δέχονται επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alpha Bank: Στο 7,25% μειώθηκε η συμμετοχή της JP Morgan
Ανακοινώσεις

Alpha Bank: Στο 7,25% μειώθηκε η συμμετοχή της JP Morgan

ΟΛΚΕ: Η Κέρκυρα ενισχύει τον ρόλο της ως λιμάνι πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο
Ναυτιλία

ΟΛΚΕ: Η Κέρκυρα ενισχύει τον ρόλο της ως λιμάνι πρώτης γραμμής στη Μεσόγειο

Reuters: Η Ελλάδα έτοιμη να απαγορεύσει την χρήση social media κάτω των 15 ετών
Ειδήσεις

Reuters: Η Ελλάδα έτοιμη να απαγορεύσει την χρήση social media κάτω των 15 ετών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία
Ειδήσεις

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία
Ειδήσεις

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries
Ειδήσεις

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων
Ειδήσεις

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 18:24

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Χρηματιστήρια
16/08/2026 - 17:53

Ευρωπαϊκές μετοχές: Η αγορά που όλοι υποτιμούν κρύβει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
16/08/2026 - 17:18

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί στις πυρκαγιές και οκτώ εγκαυματίες

Αυτοδιοίκηση
16/08/2026 - 15:58

Απεβίωσε ο Δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης

Ειδήσεις
16/08/2026 - 15:23

Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Magazino
16/08/2026 - 14:59

Στα 68 της, η Madonna παραμένει το πιο φρέσκο κορίτσι της pop

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ