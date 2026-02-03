Reuters: Η Ελλάδα έτοιμη να απαγορεύσει την χρήση social media κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των social media για παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ανέφερε την Τρίτη ανώτατη κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανοίξει τη συζήτηση για την απαγόρευση των social media, μετά την ανακοίνωση της Αυστραλίας ότι σκοπεύει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

«Ζήτησα από τον πρωθυπουργό [της Αυστραλίας] να μου δώσει συμβουλές για να το προχωρήσουμε και εμείς», ανέφερε τότε ο κ. Μητσοτάκης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, απαγορεύοντας τη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και δημιουργώντας το parco.gov.gr, ένα νέο εργαλείο στο gov.gr που παρέχει στους γονείς δυνατότητα επαλήθευσης ηλικίας κατά την αγορά του πρώτου τηλεφώνου του παιδιού τους και πρόσβαση σε εφαρμογή γονικού ελέγχου για τα social media.

Η Ισπανία ανακοίνωσε επίσης σήμερα (3/2) ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.