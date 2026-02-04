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ΕΕ: Restart στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία μετά τα deal με Mercosur και Ινδία
Ειδήσεις
11:42 - 04 Φεβ 2026

ΕΕ: Restart στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία μετά τα deal με Mercosur και Ινδία

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Αυστραλία εντός του μήνα, με στόχο την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας για την ασφάλεια και το εμπόριο, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Politico, το ταξίδι της θα ακολουθήσει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες μεταξύ του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και του Αυστραλού ομολόγου του, Ντον Φάρελ, όπως ανέφερε δεύτερη πηγή. Και οι δύο πηγές του Politico ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους, καθώς τα προγράμματα παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καμπέρα επιχειρούν να αναβιώσουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που κατέρρευσαν στα τέλη του 2023, λόγω διαφωνιών σχετικά με τις ποσοστώσεις στο βόειο και το αρνίσιο κρέας.

Οι ποσοστώσεις αυτές εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Αυστραλίας και των Βρυξελλών, σύμφωνα με την πρώτη πηγή.

Η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να πραγματοποιήσει την πτήση άνω των 20 ωρών προς την Αυστραλία αμέσως μετά τη συμμετοχή της στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία θα διεξαχθεί στη γερμανική πόλη από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αυστραλιανή ψηφιακή εφημερίδα The Nightly, που αποκάλυψε πρώτη την είδηση του τετραήμερου ταξιδιού της προέδρου της Κομισιόν.

Ερωτηθείς σχετικά, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, επιβεβαίωσε τη συνάντηση Σέφτσοβιτς–Φάρελ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει την επίσκεψη της φον ντερ Λάιεν στην Αυστραλία.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Γκιλ. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση των σχέσεών της με την Αυστραλία, έναν στρατηγικό και ομοϊδεάτη εταίρο. Όπως πάντα, η πρόοδος σε αυτή την ευαίσθητη φάση των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί από την ουσία».

Τον περασμένο Δεκέμβριο, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έδωσαν εντολή στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί αμυντική συμφωνία με την Αυστραλία. Η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας θα ακολουθούσε αντίστοιχες συνεργασίες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και πιο πρόσφατα την Ινδία.

Μια συμφωνία με την Αυστραλία θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την ΕΕ, καθώς θα άνοιγε την πρόσβαση στα εκτεταμένα αποθέματα στρατηγικών ορυκτών της χώρας. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου παγκοσμίως και διαθέτει επίσης τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο.

Ωστόσο, μετά την ταραχώδη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική —η οποία δέχθηκε έντονη κριτική από αγρότες, τη Γαλλία και επιφυλακτικούς ευρωβουλευτές— η συμφωνία με την Καμπέρα αναμένεται επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις, λόγω του σημαντικού αγροτικού της σκέλους.

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