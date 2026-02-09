Λαγκάρντ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Σταθερότητα τιμών, ψηφιακό ευρώ και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο

Μήνυμα προσήλωσης στη σταθερότητα των τιμών και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανθεκτικότητας έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, κατά την ομιλία της στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβαλλόμενων οικονομικών ισορροπιών.

Παράλληλα, είχε κατ’ ιδίαν επαφές με κορυφαία στελέχη της Ευρωβουλής.

«Η ΕΚΤ παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και στη στήριξη μιας ισχυρότερης Ευρώπης», τόνισε η κ. Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωζώνης εξαρτάται από ευρύτερες πολιτικές αποφάσεις και διαρθρωτικές αλλαγές.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία της ευρωζώνης έχει δείξει αντοχές απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς — όπως οι αμερικανικοί δασμοί — και αναμένεται να ωφεληθεί από αυξημένες δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία και σε άλλα κράτη-μέλη, αξιωματούχοι της ΕΚΤ επισημαίνουν πως απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των θεμελίων της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι αναδιατάξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενεργειακή μετάβαση και οι νέες βιομηχανικές στρατηγικές δημιουργούν ένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη ισχυρών εσωτερικών μηχανισμών σταθερότητας.

Όπως σημείωσε, η σταθερότητα των τιμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι μετά την πανδημία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ευρωζώνη βίωσε τη μεγαλύτερη περίοδο αυξημένου πληθωρισμού από την καθιέρωση του ευρώ.

Ο πληθωρισμός επιστρέφει κοντά στον στόχο

Η εικόνα του πληθωρισμού έχει πλέον βελτιωθεί αισθητά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο, με την ΕΚΤ να εκτιμά ότι θα κινηθεί σταθερά κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Οι προβλέψεις της τράπεζας τοποθετούν τον πληθωρισμό κατά μέσο όρο στο 1,9% το 2026, στο 1,8% το 2027 και στο 2% το 2028.

Ταυτόχρονα, η οικονομική δραστηριότητα στην ευρωζώνη παρουσιάζει ανθεκτικότητα. Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι ανήλθε στο 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ για το 2025 προβλέπεται ρυθμός αύξησης της τάξης του 1,5%, καλύτερος από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, επιβεβαιώνοντας ότι η πορεία του πληθωρισμού ευθυγραμμίζεται με τον μεσοπρόθεσμο στόχο. Όπως επανέλαβε η Λαγκάρντ, η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να καθοδηγείται από τα διαθέσιμα δεδομένα, με αποφάσεις που λαμβάνονται από συνεδρίαση σε συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Γιοάχιμ Νάγκελ, σημείωσε ότι δεν υφίσταται ανάγκη άμεσης παρέμβασης, παρά τη χαμηλότερη πορεία του πληθωρισμού.

Ψηφιακό ευρώ και εξέλιξη των πληρωμών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μέλλον του χρήματος της κεντρικής τράπεζας. Η ΕΚΤ, όπως τόνισε η πρόεδρός της, παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση των μετρητών ως νόμιμου χρήματος, ενώ παράλληλα προχωρά στον σχεδιασμό νέας σειράς χαρτονομισμάτων ευρώ.

Ωστόσο, η σταδιακή μείωση της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ. Το νέο αυτό μέσο πληρωμών θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ευρωζώνη, θα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα λειτουργεί ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι το ψηφιακό ευρώ θα μειώσει το κόστος συναλλαγών για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες, ενώ θα βασίζεται σε ευρωπαϊκή υποδομή πληρωμών, περιορίζοντας την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη απλούστευσης του κανονιστικού πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Μεταρρυθμίσεις για ισχυρότερη Ευρώπη

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε την ανάγκη για δημιουργία ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, ενίσχυση της καινοτομίας και διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, μέσω καλύτερου συντονισμού στην έρευνα και ανάπτυξη και ενίσχυσης κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού.

Ενόψει της συνόδου κορυφής της Πέμπτης, η ΕΚΤ απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, ζητώντας επείγουσα συλλογική δράση στους παραπάνω τομείς, καθώς και απλοποίηση της νομοθεσίας.

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν είναι θεωρητικές», κατέληξε η Κριστίν Λαγκάρντ. «Αποτελούν το πρακτικό θεμέλιο της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της κυριαρχίας της Ευρώπης σε έναν κόσμο όπου η οικονομική ισχύς ασκείται ολοένα και περισσότερο μέσω της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του εμπορίου».