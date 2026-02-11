Πολωνία και Ιταλία δε θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ - Κλιμακώνονται οι δυτικές επιφυλάξεις

Η Πολωνία και η Ιταλία ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας τα ονόματά τους στον κατάλογο των συμμάχων των ΗΠΑ που τηρούν αποστάσεις από την πρωτοβουλία.

Το όργανο αυτό είχε αρχικά σχεδιαστεί με στόχο τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα. Ωστόσο, ο Τραμπ επιδιώκει να του προσδώσει ευρύτερη αποστολή στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχίες σε ορισμένες χώρες ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών.

Οι επιφυλάξεις ενισχύθηκαν περαιτέρω από το γεγονός ότι στη σύνθεση του Συμβουλίου έχουν προσκληθεί η Ρωσία και η Λευκορωσία, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετά δυτικά κράτη σε πιο επιφυλακτική στάση.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μιλώντας σε συνεδρίαση της κυβέρνησης, ανέφερε ότι, λόγω αμφιβολιών σχετικά με τη μορφή και τη λειτουργία του Συμβουλίου, η Βαρσοβία δεν θα λάβει μέρος προς το παρόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα θα συνεχίσει να αξιολογείται. Υπογράμμισε παράλληλα πως οι σχέσεις της Πολωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν στρατηγική προτεραιότητα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης της χώρας, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Τουσκ επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου θα συναντούσε και τον πολιτικό του αντίπαλο, Κάρολ Ναβρότσκι, με το Συμβούλιο Ειρήνης να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Από την πλευρά της Ιταλίας, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επιβεβαίωσε επίσης ότι η Ρώμη δεν θα συμμετάσχει, επικαλούμενος συνταγματικούς περιορισμούς. Όπως δήλωσε στο Sky TG24, υπάρχει ανυπέρβλητο εμπόδιο, καθώς το ιταλικό Σύνταγμα επιτρέπει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς μόνο υπό όρους πλήρους ισοτιμίας με τα υπόλοιπα μέλη. Κατά την ιταλική εκτίμηση, το υφιστάμενο καταστατικό του Συμβουλίου δεν πληροί αυτή την προϋπόθεση, καθώς αποδίδει διευρυμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες στον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, ο Ταγιάνι διευκρίνισε ότι η Ιταλία είναι πρόθυμη να συμβάλει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα πως ζήτησε από τον Τραμπ την αναθεώρηση των όρων λειτουργίας του Συμβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ιταλική συμμετοχή.