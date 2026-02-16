Ουκρανία: Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην ΥΠΕΝ – Επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα
15:32 - 16 Φεβ 2026

Ουκρανία: Κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην ΥΠΕΝ – Επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Οι κρατικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουκρανία απήγγειλαν τη Δευτέρα κατηγορίες σε βάρος του πρώην υπουργού Ενέργειας Γκέρμαν Γκαλουστσένκο για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του στα σύνορα της χώρας, όπου φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό.    

Σύμφωνα με το Politico, η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», που αφορά έρευνα για σχέδιο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων στον κρατικό τομέα πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας, το οποίο είχε προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις στον στενό κύκλο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη χρονιά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU), ο Γκαλουστσένκο και μέλη της οικογένειάς του εμφανίζονταν ως επενδυτές σε εικονικό επενδυτικό ταμείο, το οποίο είχε συσταθεί με σκοπό τη νομιμοποίηση των 100 εκατ. δολαρίων που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν από την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

«Για να αποκρυφθεί η εμπλοκή του, δημιουργήθηκαν δύο εταιρείες στις Νήσους Μάρσαλ, οι οποίες εντάχθηκαν στη δομή καταπιστεύματος (trust) εγγεγραμμένου στο Σεν Κιτς και Νέβις. Ως δικαιούχοι των εταιρειών δηλώθηκαν η πρώην σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά του υψηλόβαθμου αξιωματούχου», ανέφερε το NABU σε ανακοίνωσή του.

Αν και στην επίσημη ενημέρωση δεν κατονομάζεται ρητά, το NABU περιγράφει τον κατηγορούμενο ως υπουργό Ενέργειας της περιόδου 2021–2025, θέση που κατείχε ο Γκαλουστσένκο έως τον Ιούλιο του 2025.

Οι ερευνητές, με τη συνδρομή αρχών κατά της διαφθοράς από 13 χώρες, διαπίστωσαν ότι κεφάλαια μεταφέρθηκαν από το επίμαχο ταμείο σε λογαριασμούς ελβετικών τραπεζών.

Σύμφωνα με το NABU, πάνω από 7,4 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς του ταμείου που διαχειριζόταν η οικογένεια του υπόπτου, ενώ επιπλέον 1,3 εκατ. ελβετικά φράγκα και 2,4 εκατ. ευρώ φέρονται να αναλήφθηκαν σε μετρητά και να μεταφέρθηκαν απευθείας στην οικογένεια στην Ελβετία.

Μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τους ερευνητές, για την κάλυψη διδάκτρων των παιδιών σε ακριβά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελβετία και κατατέθηκε σε λογαριασμούς της πρώην συζύγου του. Τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν σε προθεσμιακές καταθέσεις, αποφέροντας επιπλέον εισόδημα στην οικογένεια, το οποίο δαπανήθηκε για προσωπικές ανάγκες.

Ο Γκαλουστσένκο δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο, ωστόσο σε συνεδρίαση ειδικής εξεταστικής επιτροπής του ουκρανικού κοινοβουλίου τον Ιανουάριο είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Το Κοινοβούλιο τον είχε παύσει από την πιο πρόσφατη θέση του, ως υπουργού Δικαιοσύνης, τον Νοέμβριο, καθώς η έρευνα για την υπόθεση λάμβανε ευρύτερες διαστάσεις.

