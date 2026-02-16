Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ
20:42 - 16 Φεβ 2026

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ

Reporter.gr Newsroom
Ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Ο διακεκριμένος ηθοποιός είχε τιμηθεί με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τρυφερές Σχέσεις» (1983).

Επιπλέον, ήταν ευρέως γνωστός για τους ρόλους του σε οσκαρικές παραγωγές του Φράνσις Φορντ Κόπολα, όπως οι «Αποκάλυψη Τώρα» και «Νονός», όπου ενσάρκωσε τον εμβληματικό «consigliere» με το διαπεραστικό βλέμμα στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες όπως τα «The Great Santini», «Lonesome Dove» και «The Apostle», καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρισμένους και σεβαστούς ηθοποιούς της γενιάς του.

Πέθανε την Κυριακή στο ράντσο του στη Βιρτζίνια, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, Λουτσιάνα. Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η σύζυγός του, Λουσιανά με ανάρτηση στο Facebook.

«Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον αγαπημένο μου φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήσυχα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση.

Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συναγωνιζόταν μόνο από τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα καλό γεύμα και το να είναι το επίκεντρο της προσοχής. Σε κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαχρονικό και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και για το χρόνο και την ιδιωτικότητα που μας δώσατε για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που μας άφησε».

