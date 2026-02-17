Γερμανία: Εξετάζει αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη

Η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους για να καταστεί μακροπρόθεσμα βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα, με την Επιτροπή Συντάξεων να έχει προγραμματίσει συνεδρίαση την ερχόμενη Δευτέρα (23/2) για την πιθανότητα αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης στα 70 έτη, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Παρά την αντίδραση πολλών εργαζομένων, οι οικονομολόγοι θεωρούν την κίνηση αναγκαία, δεδομένων της υπογεννητικότητας και της σταθερής αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Ο οικονομολόγος Χόλγκερ Σέφερ από το Γερμανικό Οικονομικό Ινστιτούτο (IW) υπογραμμίζει ότι η πρόταση για σύνταξη στα 70 έρχεται καθυστερημένα. Το κενό που δημιουργείται από τη συνταξιοδότηση της γενιάς των «Boomers» δεν μπορεί να αναπληρωθεί πλήρως από τους εργαζόμενους των νεότερων γενεών. «Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί το 2030. Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης θα έρθει καθυστερημένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Σέφερ στο τηλεοπτικό δίκτυο ntv.de. Υπενθυμίζει επίσης ότι η προσαρμογή του ορίου από τα 65 στα 67 έτη είχε διαρκέσει πάνω από 20 χρόνια.

Ένας άλλος οικονομολόγος, ο Ντόμινικ Γκρολ από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW), προτείνει να συνδεθεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί σε δύο κύριους στόχους: πρώτον, οι συντάξεις καταβάλλονται πλέον για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα -η μέση διάρκεια καταβολής συντάξεων στη Γερμανία έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια, από 10 σε 20 έτη.

«Αυτό ασκεί πίεση στο συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο, χωρίς προσαρμογή της ηλικίας συνταξιοδότησης, θα οδηγήσει είτε σε αυξήσεις των εισφορών είτε σε μείωση του ύψους των συντάξεων», εξηγεί ο Γκρολ. Δεύτερον, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μειώνει το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό, καθώς αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσμού που δεν εργάζεται.

Οι οικονομολόγοι συμφωνούν σε τρία βασικά σημεία: ζούμε περισσότερο, άρα πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερο· η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής· και πρέπει να δοθούν κίνητρα στους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται πέρα από το όριο συνταξιοδότησης.

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Συντάξεων έχει διορία μέχρι τις 30 Ιουνίου να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρύθμισης του συστήματος.