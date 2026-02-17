THEON: Εξασφαλίζει νέες δεσμευτικές παραγγελίες €41 εκατ. και πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης €40 εκατ.
22:34 - 17 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Theon International Plc (THEON) εξασφάλισε νέες παραγγελίες από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και χώρες της Μέσης Ανατολής, συνολικής αξίας περίπου €41 εκατ. Οι παραγγελίες αφορούν διόπτρες νυχτερινής όρασης και θερμικά συστήματα clip-on.    

Το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών αφορά σε νέα συμφωνία-πλαίσιο με ευρωπαϊκή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ (την τέταρτη κατά τους τελευταίους μήνες), η οποία περιλαμβάνει πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης αξίας περίπου €40 εκατ.

Επιπλέον, και ανεξάρτητα από τις παραπάνω νέες πωλήσεις και δικαιώματα, η THEON έλαβε νέα παραγγελία στο πλαίσιο του προγράμματος SquadBinocularNightVisionGoggle (SBNVG) για το Σώμα Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών (USMC). Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειράπαραγγελία στο πλαίσιο της πολυετούς σύμβασης Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (ID/IQ) που ανατέθηκε το 2023. Η παραγγελία μεταφέρει ποσότητες από το soft στο hardbacklog, διασφαλίζοντας προβλεψιμότητα παραδόσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, έως και το 2027.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Παρότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2026,βλέπουμεήδη ισχυρή εμπορική δυναμική. Οι παραγγελίες που ανακοινώνονται σήμερα ενισχύουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπό μας. Διεκδικούμε ενεργά πολλές ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο οι νέες παραγγελίες να υπερβούν σημαντικά τις παραδόσεις του 2026».

