My market Local: Επέκταση δικτύου στο Ηράκλειο

Τα My market Local τον επόμενο μήνα αναμένεται να εγκαινιάσουν 5 νέα καταστήματα. Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνωση με αφορμή το βραβείο «BE SPOKEN FRANCHISE» στα Franchise Awards 2026.

«Με 65 καταστήματα σε λειτουργία, ένα εκ των οποίων άνοιξε πρόσφατα στο Ηράκλειο της Κρήτης, το δίκτυο My market Local αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, επενδύοντας σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο franchise που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής αγοράς. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στην ουσιαστική υποστήριξη των franchisees, στην εκπαίδευση, στην αξιοποίηση των εμπορικών συμφωνιών και στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης για κάθε κατάστημα», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου βασίζεται στη στενή συνεργασία με τους franchisees και στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τοπικής αγοράς, ενισχύοντας τον ρόλο του σύγχρονου καταστήματος γειτονιάς. Τα My market Local συνεχίζουν με συνέπεια την αναπτυξιακή τους πορεία, και τον επόμενο μήνα αναμένεται να εγκαινιάσουν 5 νέα καταστήματα, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου τους σε ακόμα περισσότερες γειτονιές σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει η εταρεία.