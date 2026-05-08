«Σαράγιεβο Σαφάρι»: Νέες πτυχές μιας σκοτεινής και αποσιωπημένης ιστορίας

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των βρετανικών Times φέρνει στο φως νέες πληροφορίες σχετικά με το «σαφάρι» σε βάρος αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας επαναφέροντας στην επικαιρότητα φρικτές πτυχές μιας ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πρωτεύουσας της Βοσνίας μεταξύ 1992-1996, εύποροι Ευρωπαίοι φέρονται να πλήρωναν τεράστια χρηματικά ποσά προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με Σέρβους ελεύθερους σκοπευτές σε ενέδρες θανάτου σε βάρος των παγιδευμένων κατοίκων της πόλης.

Υπολογίζεται ότι από τους πυροβολισμούς κατά την πολιορκία του Σαράγιεβο έχασαν τη ζωή τους συνολικά 11.500 άνθρωποι.

Τα συγκεκριμένα γεγονότα αποτυπώθηκαν στο ντοκιμαντέρ “Sarajevo Safari” του Σλοβένου σκηνοθέτη Μιράν Ζουπανίκ το οποίο κυκλοφόρησε το 2022, έχοντας μεταξύ άλλων και την υποστήριξη του Al Jazeera.

Παράλληλα, τον περασμένο Οκτώβριο όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του BBC, ο Ιταλός δημοσιογράφος Έτσιο Γκαβατσένι προκάλεσε σάλο στη γειτονική χώρα, δημοσιεύοντας νέα ντοκουμέντα αναφορικά με την αποσιωπημένη αυτή υπόθεση η οποία οδήγησε μάλιστα και στην κινητοποίηση των δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα «ανθρωποκυνηγητό» από «πολύ πλούσιους ανθρώπους» με πάθος για τα όπλα, οι οποίοι «πλήρωναν ως τουρίστες για να μπορούν να σκοτώνουν ανυπεράσπιστους αμάχους» από σερβικές θέσεις στους λόφους γύρω από το Σεράγεβο.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, υπήρχαν διαφορετικές «τιμές» για τη δολοφονία ανδρών, γυναικών ή παιδιών.

Όπως τονίζει το BBC, «παρόμοιες καταγγελίες σχετικά με «κυνηγούς ανθρώπων» από το εξωτερικό έχουν διατυπωθεί πολλές φορές με την πάροδο των ετών, όμως τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Γκαβατσένι - μεταξύ των οποίων και η μαρτυρία ενός αξιωματικού της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Βοσνίας - εξετάζονται πλέον από την αντιτρομοκρατική της Ιταλίας οδηγώντας στη διεξαγωγή σχετικής έρευνας από την εισαγγελία του Μιλάνου.

Νέες πληροφορίες που σοκάρουν

Σύμφωνα με τους Times, ένα νέο βιβλίο με τίτλο “Pay and Shoot”, του Κροάτη δημοσιογράφου Ντόμαγκοϊ Μάργκετιτς, προχωρά ακόμη περισσότερο, δημοσιεύοντας έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τον συγγραφέα, του παραδόθηκαν από έναν Βόσνιο αξιωματικό πληροφοριών που είχε ερευνήσει το «σαφάρι» προτού δολοφονηθεί το 1996.

Στα αρχεία αναφέρεται ότι οι κυνηγοί πλήρωναν 80.000 μάρκα - περίπου 35.000 λίρες εκείνη την εποχή - στους Σέρβους διαμεσολαβητές τους για να σκοτώνουν μεσήλικες άνδρες ή γυναίκες, 95.000 γερμανικά μάρκα για να πυροβολούν νεαρές γυναίκες και 110.000 μάρκα για να στοχεύουν εγκύους γυναίκες από τις θέσεις τους σε υψώματα πάνω από την πόλη.

«Ο Ούγκλιεν έγραψε επίσης ότι οι ξένοι ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος μπορούσε να πυροβολήσει τις πιο όμορφες γυναίκες», δήλωσε ο Μάργκετιτς στους Times.

Ο Μάργκετιτς γράφει επίσης ότι η ιδέα ξεκίνησε στην Κροατία και όχι στη Σερβία και ότι εμπλεκόταν ένας Κροάτης, ο Ζβόνκο Χόρβατιντσιτς, ο οποίος είχε εργαστεί για τις γιουγκοσλαβικές μυστικές υπηρεσίες στην Κροατία πριν από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και την έναρξη των πολέμων στην περιοχή τη δεκαετία του 1990.

Όπως τονίζεται, παρότι οι κροατικές και οι σερβικές δυνάμεις συγκρούονταν συχνά εκείνη την περίοδο, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών και από τις δύο πλευρές συνέχιζαν να συνεργάζονται για τη μεταφορά των σκοπευτών στο Σεράγεβο, σύμφωνα με τον Μάργκετιτς.

«Το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τσιγάρων και καφέ συνεχιζόταν κανονικά και οι αξιωματούχοι διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους για ανταλλαγές αιχμαλώτων», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μάργκετιτς δήλωσε επίσης ότι ο Γιόσιπ Μάνολιτς, πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας, -ο οποίος πέθανε το 2024-, του είχε πει πως οι ξένοι σκοπευτές έφταναν με πλοία στα κροατικά λιμάνια του Ζαντάρ και του Σπλιτ και στη συνέχεια συνοδεύονταν μέχρι τη σερβοκρατούμενη πόλη Κνιν, όπου παραδίδονταν στους Σέρβους για το ταξίδι προς το Σεράγεβο.

Την αποφυλάκισή του ζητά ο εγκληματίας πολέμου Ράτκο Μλάντιτς

Τα σοκαριστικά αυτά στοιχεία, έρχονται τη στιγμή που οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην διοικητή του Στρατού των Σερβοβόσνιων, Ράτκο Μλάντιτς, ζητούν την άμεση αποφυλάκισή του για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με αίτημά τους την περασμένη Παρασκευή (1/5).

Όπως αναφέρει το Balkan Insight, στο αίτημα αναφέρεται ότι ο 84χρονος πλέον Μλάντιτς, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα πολέμου, «βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης και μη αναστρέψιμης ιατρικής επιδείνωσης ως αποτέλεσμα ενός ιατρικού περιστατικού … και πλησιάζει στο τέλος της ζωής του».

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι του Μλάντιτς ζητούν την άμεση αποφυλάκισή του υπό όρους ή την προσωρινή απελευθέρωσή του, ώστε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο ή μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας.

Για την ιστορία, υπενθυμίζεται ότι ο στρατηγός του στρατού των Σερβοβόσνιων καταδικάστηκε τελεσίδικα τον Ιούνιο του 2021 για τη γενοκτονία τουλάχιστον επτά χιλιάδων Βόσνιων Μουσουλμάνων (Βόσνιων) στη Σρεμπρένιτσα.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σφαγή αμάχων από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μλάντιτς έχει επίσης καταδικαστεί για τους διωγμούς Βόσνιων και Κροατών σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία την περίοδο 1992-1995, για την τρομοκράτηση του πληθυσμού του Σεράγεβο μέσω εκστρατείας βομβαρδισμών και επιθέσεων από ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης, καθώς και για την ομηρία κυανόκρανων του ΟΗΕ.