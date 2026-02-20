Οι μυστικοί φάκελοι του Πενταγώνου ανοίγουν: Ο Τραμπ «αναζητά» εξωγήινη ζωή
12:35 - 20 Φεβ 2026

Οι μυστικοί φάκελοι του Πενταγώνου ανοίγουν: Ο Τραμπ «αναζητά» εξωγήινη ζωή

Reporter.gr Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και διαχρονικά μυστήρια των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας: τα αρχεία για τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής. Με εντολή προς το United States Department of Defense, ζητά το άνοιγμα απόρρητων φακέλων, τροφοδοτώντας εκ νέου τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα UAP.

Από το Air Force One, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να δημοσιοποιήσουν όσα στοιχεία διαθέτουν, είτε πρόκειται για ανεξήγητα ιπτάμενα φαινόμενα είτε για «άγνωστα αντικείμενα» που παραμένουν ανεξιχνίαστα εδώ και δεκαετίες.

Πολιτική διάσταση και αιχμές κατά Ομπάμα

Η πρωτοβουλία Τραμπ δεν περιορίζεται στο πεδίο της διαφάνειας. Ο ίδιος τη συνέδεσε με ευθεία επίθεση στον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, αφήνοντας αιχμές για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

«Δεν ξέρω αν είναι αληθινοί ή όχι, αλλά μπορώ να σας πω ότι εκείνος έδωσε απόρρητες πληροφορίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενισχύοντας το κλίμα αντιπαράθεσης αλλά και μυστηρίου. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια να ελέγξει το αφήγημα γύρω από ένα θέμα που εδώ και χρόνια απασχολεί την κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Η απάντηση Ομπάμα και ο μύθος της Area 51

Ο Ομπάμα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του σε podcast, υιοθέτησε πιο ψύχραιμη στάση. Παραδέχθηκε ότι, δεδομένου του μεγέθους του σύμπαντος, η πιθανότητα ύπαρξης ζωής αλλού είναι σημαντική, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν είδε καμία απόδειξη επαφής με εξωγήινους.

Με χιούμορ, σχολίασε και τον διαχρονικό μύθο γύρω από την Area 51 στη Νεβάδα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει «υπόγεια εγκατάσταση με εξωγήινους», εκτός αν, όπως είπε σκωπτικά, υπάρχει μια τόσο μεγάλη συνωμοσία που αποκρύφθηκε ακόμη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο.

Τα στοιχεία του Πενταγώνου

Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, τα επίσημα δεδομένα του Πενταγώνου ενισχύουν το ενδιαφέρον. Στα τέλη του 2024, ανακοινώθηκε ότι καταγράφηκαν 757 νέες αναφορές για UAP μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτές, 21 περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν «υψηλού ενδιαφέροντος», λόγω ασυνήθιστης συμπεριφοράς και πτητικών χαρακτηριστικών που δεν συμβαδίζουν με τη γνωστή τεχνολογία.

Παρά τα ευρήματα, η επίσημη θέση παραμένει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για εξωγήινη εμπλοκή. Ωστόσο, η εντολή για ευρύτερο αποχαρακτηρισμό εγγράφων δημιουργεί προσδοκίες ότι περισσότερες λεπτομέρειες ενδέχεται να έρθουν στο φως.

Διαφάνεια ή πολιτικό μήνυμα;

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρόκειται για μια ουσιαστική προσπάθεια διαφάνειας ή για μια επικοινωνιακή κίνηση σε περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ κατάφερε να επαναφέρει στο επίκεντρο ένα θέμα που ισορροπεί ανάμεσα στην επιστήμη, τη φαντασία και την πολιτική.

Αν οι φάκελοι πράγματι ανοίξουν και αποκαλυφθούν νέα στοιχεία, η δημόσια συζήτηση για τα UAP και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής ενδέχεται να περάσει σε μια εντελώς νέα φάση με απρόβλεπτες συνέπειες για την επιστημονική και πολιτική ατζέντα.

