Θετικό πρόσημο στις γερμανικές εξαγωγές μετά από μήνες αβεβαιότητας
09:01 - 24 Φεβ 2026

Θετικό πρόσημο στις γερμανικές εξαγωγές μετά από μήνες αβεβαιότητας

Το κλίμα στη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία βελτιώθηκε και πάλι. Οι Προσδοκίες Εξαγωγών του ifo αυξήθηκαν σε +2,6 μονάδες τον Φεβρουάριο, από -0,8 μονάδες τον Ιανουάριο.

«Η εξαγωγική οικονομία ξεκινά το νέο έτος με έναν μικρό ούριο άνεμο», δηλώνει ο Τίμο Βόλμερσχόιζερ, Επικεφαλής Προβλέψεων στο Ινστιτούτο ifo. «Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για μια ευρείας βάσης και δυναμική ανάκαμψη».

Ιδιαίτερα οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Σταθερή εξαγωγική δραστηριότητα διαφαίνεται επίσης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου οι προσδοκίες αυξήθηκαν εκ νέου. Οι προσδοκίες μεταξύ των παραγωγών τροφίμων και επίπλων έγιναν θετικές, με τις διεθνείς πωλήσεις να αναμένεται να αυξηθούν.

Παρότι ο δείκτης βελτιώθηκε στον κλάδο των μετάλλων, οι εξαγωγές αναμένεται επί του παρόντος να παραμείνουν σταθερές. Αντιθέτως, οι βιομηχανίες χαρτιού, εκτυπώσεων και χημικών αναμένουν μείωση των εξαγωγών.

«Οι τελευταίες αποφάσεις σχετικά με την πολιτική δασμών των ΗΠΑ δημιουργούν νέα αβεβαιότητα», αναφέρει ο Βόλμερσχόιζερ. «Οι συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς περί δασμών καθιστούν τον προγραμματισμό πιο δύσκολο για τις επιχειρήσεις».

