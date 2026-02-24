Τραμπ: Στο τραπέζι διάταγμα σοκ για τις τράπεζες - Υποχρεωτική δήλωση υπηκοότητας για όλους τους πελάτες

Σενάρια για νέο εκτελεστικό μέτρο που θα επηρεάζει άμεσα το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της The Wall Street Journal.

Όπως αναφέρεται στη WSJ, βρίσκεται υπό συζήτηση πιθανό προεδρικό διάταγμα που θα υποχρεώνει τις τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες να συλλέγουν στοιχεία υπηκοότητας από τους πελάτες τους, τόσο κατά το άνοιγμα νέων λογαριασμών όσο και για υφιστάμενους πελάτες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν αποκλείεται να ζητείται ακόμη και η προσκόμιση διαβατηρίου για τη διατήρηση τραπεζικού λογαριασμού.

Η προοπτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, καθώς θα συνεπαγόταν σημαντική επιβάρυνση στις διαδικασίες συμμόρφωσης και ενδεχομένως νέες νομικές και λειτουργικές προκλήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι οι αμερικανικές τράπεζες εφαρμόζουν ήδη τους κανόνες «γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC), στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο δεν απαιτεί ρητά τη συλλογή πληροφοριών υπηκοότητας, ούτε απαγορεύει το άνοιγμα λογαριασμών από μη Αμερικανούς πολίτες.

Η ενδεχόμενη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την αυστηροποίηση των ελέγχων και τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Πάντως, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση στο υπουργείο Οικονομικών και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της προεδρίας τόνισε ότι καμία πρωτοβουλία δεν θεωρείται δεδομένη έως ότου ανακοινωθεί επισήμως από τον ίδιο τον πρόεδρο.