Ορμπάν: Κατηγορεί την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να διαταράξει το ουγγρικό ενεργειακό σύστημα

Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Viktor Orban, κατηγόρησε την Τετάρτη (25/2) την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να διαταράξει το ουγγρικό ενεργειακό σύστημα και διατάσσοντας μάλιστα την ανάπτυξη στρατιωτών και εξοπλισμού για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ενέργειά του κλιμακώνει περαιτέρω τη διαμάχη με την Ουκρανία σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του πετρελαιαγωγού Druzhba oil pipeline, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αργό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία -χώρες που αμφότερες κατηγορούν το Κίεβο για την παρατεταμένη διακοπή των προμηθειών προς τα διυλιστήριά τους.

Το Κίεβο δηλώνει από την πλευρά του ότι η εν λόγω διακοπή προκλήθηκε από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), η οποία έπληξε εξοπλισμό του αγωγού στη Δυτική Ουκρανία. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες του Όρμπαν την Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όρμπαν, μιλώντας σε βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook, επανέλαβε ότι η διακοπή του Druzhba οφείλεται σε «πολιτικούς και όχι τεχνικούς λόγους» και δήλωσε ότι εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν πιθανή περαιτέρω διατάραξη του ουγγρικού ενεργειακού συστήματος.

«Βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες για να διαταράξει τη λειτουργία του ουγγρικού ενεργειακού συστήματος», δήλωσε ο Όρμπαν.

«Ως εκ τούτου, διέταξα την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Αυτό σημαίνει ότι θα αναπτύξουμε στρατιώτες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την απόκρουση επιθέσεων κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Επισημαίνεται ότι Ουγγαρία και Σλοβακία έχουν διατηρήσει δεσμούς με τη Μόσχα και έχουν διαφωνήσει με τους εταίρους τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς αυτή μάχεται κατά της ρωσικής εισβολής.

Σε αυτό το πλαίσιο τη Δευτέρα (23/2), η Ουγγαρία διατήρησε το βέτο της σε νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και σε ένα μεγάλο δάνειο προς την Ουκρανία, εν μέσω της διαμάχης για τις προμήθειες πετρελαίου.

Ο Όρμπαν έχει παρουσιάσει τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία ως μια ξεκάθαρη επιλογή μεταξύ «πολέμου ή ειρήνης», λέγοντας ότι οι αντίπαλοί του θα παρασύρουν τη χώρα στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία.