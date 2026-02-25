Ρουμανία: Θα γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου στην ΕΕ το 2027

Η Ουγγαρία και η Γερμανία, μεταξύ άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, εξετάζουν το ενδεχόμενο εισαγωγής φυσικού αερίου από το υπεράκτιο ρουμανικό έργο Neptun Deep στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας Κριστιάν Μπουσόι.

Παράλληλα, ο ίδιος επισήμανε ότι η αρχική προσδοκία ήταν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής να κατευθυνθεί στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας οικονομίας.

Η OMV Petrom, στην οποία πλειοψηφικό ποσοστό κατέχει η αυστριακή OMV, έχει συμπράξει με τη ρουμανική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Romgaz για την ανάπτυξη του έργου Neptun Deep.

Το κοίτασμα εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 100 δισ. κυβικά μέτρα ανακτήσιμων αποθεμάτων φυσικού αερίου και αναμένεται να καταστήσει τη Ρουμανία τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2027.