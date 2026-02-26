ΔΟΜ: Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται το 2025 κατά τη διάρκεια επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών

Σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται το 2025 κατά τη διάρκεια επικίνδυνων μεταναστευτικών διαδρομών, όπως ο διάπλους της Μεσογείου ή η πορεία από το Κέρας της Αφρικής, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιθανότατα είναι πολύ υψηλότερος, καθώς οι περικοπές στη χρηματοδότηση έχουν περιορίσει την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και δυσχεραίνουν την καταγραφή των θανάτων.

Ο ΔΟΜ επισημαίνει ότι οι περιορισμένες νόμιμες οδοί μετανάστευσης εξωθούν περισσότερους ανθρώπους να καταφύγουν σε διακινητές, ενώ η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και άλλες περιοχές εντείνουν την επιτήρηση και επενδύουν στην αποτροπή παράτυπων μεταναστευτικών ροών.

«Η συνεχής απώλεια ζωών στις μεταναστευτικές διαδρομές αποτελεί παγκόσμια αποτυχία και δεν μπορεί να θεωρείται φυσιολογική», δήλωσε η διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ. «Οι θάνατοι αυτοί δεν είναι αναπόφευκτοι. Όταν οι ασφαλείς διαδρομές είναι μη προσβάσιμες, οι άνθρωποι αναγκάζονται να ακολουθήσουν επικίνδυνα ταξίδια στα χέρια διακινητών. Πρέπει να διευρύνουμε τις ασφαλείς και τακτικές οδούς μετανάστευσης και να διασφαλίσουμε προστασία για όσους βρίσκονται σε ανάγκη, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους».

Παρά τη μείωση των θανάτων στις μεταναστευτικές διαδρομές σε 7.667 το 2025, από σχεδόν 9.200 το 2024, η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μειωμένη καταγραφή και στην περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφόρηση λόγω χρηματοδοτικών ελλείψεων, σύμφωνα με τον ΔΟΜ. Οι περικοπές στην αμερικανική βοήθεια έχουν αναγκάσει τον οργανισμό να μειώσει ή να αναστείλει προγράμματα, επηρεάζοντας σοβαρά τους μετανάστες.

Οι θαλάσσιες διαδρομές παραμένουν οι πιο επικίνδυνες: τουλάχιστον 2.108 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται στη Μεσόγειο και 1.047 στην πορεία προς τις ισπανικές Κανάριες Νήσους. Στην Ασία καταγράφηκαν περίπου 3.000 θάνατοι μεταναστών, με τους περισσότερους να είναι Αφγανοί, ενώ 922 άτομα έχασαν τη ζωή τους περνώντας από το Κέρας της Αφρικής προς τις χώρες του Κόλπου — κυρίως Αιθίοπες, πολλοί εκ των οποίων σε τρία μεγάλα ναυάγια.

Η ανησυχητική τάση συνεχίζεται και το 2026: έως τις 24 Φεβρουαρίου, οι θάνατοι μεταναστών στη Μεσόγειο είχαν ήδη φτάσει τους 606, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.