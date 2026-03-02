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Μελάνια Τραμπ: Προεδρεύει σήμερα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ - ΟΗΕ
Ειδήσεις
11:04 - 02 Μαρ 2026

Μελάνια Τραμπ: Προεδρεύει σήμερα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας εν μέσω τεταμένων σχέσεων ΗΠΑ - ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα (2/3) συνεδρίασης του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.      

Η συνεδρίαση του ισχυρότερου οργάνου των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, θα επικεντρωθεί σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, την τεχνολογία και την εκπαίδευση σε συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε την απόφαση αυτή ως ένδειξη της σημασίας που αποδίδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι με την κίνηση αυτή, η Μελάνια Τραμπ γίνεται η πρώτη σύζυγος εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου που προεδρεύει συνεδρίασης του συγκεκριμένου οργάνου.

Από το Μάρτιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκούν την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, γεγονός που συνεπάγεται και την προεδρία των συνεδριάσεών του. Συνήθως, τις εργασίες του 15μελούς σώματος διευθύνουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών στον ΟΗΕ ή άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία της Πρώτης Κυρίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν στον οργανισμό ποσά που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένως ασκήσει κριτική στον ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντάς τον «αναποτελεσματικό», έχει αποσύρει τη χώρα από διάφορους οργανισμούς και διεθνείς συμφωνίες, ενώ πρόσφατα προώθησε δικές του πρωτοβουλίες, όπως τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης.

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