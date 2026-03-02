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Στρατηγική συνεργασία Amazon και OpenAI με επένδυση 50 δισ. δολαρίων
Ειδήσεις
15:38 - 02 Μαρ 2026

Στρατηγική συνεργασία Amazon και OpenAI με επένδυση 50 δισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
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Η Amazon και η OpenAI ανακοίνωσαν σήμερα (2/3) μια πολυετή στρατηγική συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες και ιδιώτες χρήστες παγκοσμίως. Η Amazon θα επενδύσει επίσης 50 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, ξεκινώντας με μια αρχική επένδυση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ επιπλέον 35 δισεκατομμύρια δολάρια θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, εφόσον ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι.

Η OpenAI και η Amazon θα αναπτύξουν από κοινού το Stateful Runtime Environment, ένα περιβάλλον ανάπτυξης νέας γενιάς που βασίζεται στα μοντέλα της OpenAI και θα διατίθεται μέσω του Amazon Bedrock. Η νέα αυτή λύση θα επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν και να λειτουργούν εφαρμογές και AI agents σε παραγωγική κλίμακα, με δυνατότητα διατήρησης του πλαισίου λειτουργίας, αξιοποίησης μνήμης και πρόσβασης σε εργαλεία και πηγές δεδομένων. Η διάθεση του Stateful Runtime Environment αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Η AWS θα αποτελέσει τον αποκλειστικό εξωτερικό πάροχο cloud για τη διάθεση της πλατφόρμας OpenAI Frontier, μιας προηγμένης εταιρικής λύσης που επιτρέπει στους οργανισμούς να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται AI agents σε πραγματικά επιχειρησιακά συστήματα, με ενσωματωμένους μηχανισμούς διακυβέρνησης και ασφάλεια εταιρικού επιπέδου.

Παράλληλα, η OpenAI και η AWS επεκτείνουν την υφιστάμενη συμφωνία τους, αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ορίζοντα οκτώ ετών. Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI δεσμεύεται να αξιοποιήσει περίπου 2 gigawatt υπολογιστικής ισχύος Trainium μέσω της υποδομής της AWS, συμπεριλαμβανομένων των chip Trainium3 και Trainium4, με το Trainium4 να αναμένεται να αρχίσει να διατίθεται το 2027. Το Trainium4 θα προσφέρει σημαντικά υψηλότερες επιδόσεις υπολογισμού FP4, διευρυμένο εύρος ζώνης μνήμης και αυξημένη χωρητικότητα μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM).

Η OpenAI και η Amazon θα αναπτύξουν επίσης από κοινού μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εφαρμογών της Amazon που απευθύνονται στους Έλληνες πελάτες, ενισχύοντας το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο μοντέλων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας μοντέλων Amazon Nova.

«Η OpenAI και η Amazon έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αξιοποιείται με τρόπους πρακτικούς και ουσιαστικά χρήσιμους για τους ανθρώπους», δήλωσε ο Sam Altman, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI. «Ο συνδυασμός των μοντέλων της OpenAI με την υποδομή και την παγκόσμια εμβέλεια της Amazon μάς επιτρέπει να προσφέρουμε προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις και χρήστες, σε πραγματικά μεγάλη κλίμακα».

«Πολλοί προγραμματιστές και επιχειρήσεις επιδιώκουν να αναπτύξουν υπηρεσίες που βασίζονται στα μοντέλα της OpenAI στην AWS, και η μοναδική συνεργασία μας με την OpenAI για την ανάπτυξη stateful runtime environments διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες για τους πελάτες που δημιουργούν εφαρμογές και AI agents », δήλωσε ο Andy Jassy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon. «Μας εντυπωσιάζει το έργο που υλοποιεί η OpenAI και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι τόσο για την επιλογή της να αξιοποιήσει σε μεγάλη κλίμακα τα εξειδικευμένα chip τεχνητής νοημοσύνης της Amazon, Trainium, όσο και για την ευκαιρία να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα στην εταιρεία και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας».

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