Ερντογάν: Οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε τις πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν ως «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», όπως μετέδωσε το Reuters. Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία «μοιράζεται τον πόνο» των Ιρανών πολιτών και δεσμεύτηκε να εντείνει τις επαφές σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την επαναφορά της ηρεμίας στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν και οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια. Η Τουρκική Προεδρία ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες και τις ευρύτερες συνέπειες των συγκρούσεων στην ασφάλεια της περιοχής.

Ο Ερντογάν τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ειρηνικών επαφών και της επαναφοράς των εμπλεκόμενων μερών στο διάλογο, προκειμένου να διασφαλιστεί μια μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την οποία επισήμανε ότι πρέπει να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι ο Ερντογάν υπογράμμισε πως η Άγκυρα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνεχίσει να προωθεί διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη να προστατευτεί η περιφερειακή και η παγκόσμια ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από την ενίσχυση του διαλόγου και την επιστροφή όλων των πλευρών σε ειρηνικές διαδικασίες.