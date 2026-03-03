Ευλογιά αιγοπροβάτων: Εντοπίστηκε κρούσμα της νόσου στην περιφέρεια Ηπείρου

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκε η Ήπειρος, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργα. Το θετικό αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων ανακοινώθηκε από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενώ οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων.

Επισημαίνεται ότι η ασθένεια εντοπίστηκε σε απομονωμένη μονάδα εκτροφής περίπου 40 ζώων. Παράλληλα, διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το σημείο όπου καταγράφηκε το κρούσμα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άλλο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή.

Από το Σάββατο (28/2) έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά μέτρα, ενώ από χθες ενεργοποιήθηκε και επίσημα ζώνη καραντίνας ακτίνας πέντε χιλιομέτρων γύρω από την πληγείσα εκτροφή. Εντός της ζώνης αυτής απαγορεύεται η μετακίνηση και η αγοραπωλησία ζώων, προβλέπεται υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού και περιορίζονται δραστικά οι επισκέψεις και οι μετακινήσεις προς και από τις μονάδες.

Ταυτόχρονα, σε ζώνη επιτήρησης που εκτείνεται σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, οι μετακινήσεις ζώων επιτρέπονται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας. Επιβάλλονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας, ενώ πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή και εντατικός έλεγχος όλων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν έχει διαπιστωθεί άλλο ύποπτο ή θετικό κρούσμα.

Σημειώνεται επίσης ότι με επείγουσα απόφαση εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 30.000 ευρώ για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της Περιφέρειας. Το ποσό καλύπτει τη θανάτωση και υγειονομική ταφή των μολυσμένων ζώων στο χώρο της εκτροφής, την καταστροφή πιθανώς μολυσμένων υλικών, καθώς και τις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση των επαφών και τη διερεύνηση της προέλευσης του ιού, ενώ καλούν τους κτηνοτρόφους της περιοχής να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου.