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Βουλή των Αντιπροσώπων: Ψηφίζει για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν
Ειδήσεις
18:53 - 05 Μαρ 2026

Βουλή των Αντιπροσώπων: Ψηφίζει για τον περιορισμό των εξουσιών Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ διεξάγεται σήμερα ψηφοφορία επί μιας πρότασης που στοχεύει στον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η ψηφοφορία έρχεται μετά την πρόσφατη άρνηση της Γερουσίας να εγκρίνει ανάλογη πρωτοβουλία, γεγονός που καθιστά πιθανή την αποτυχία της.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο συνυπέγραψαν ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, θα απαιτούσε από τον Αμερικανό πρόεδρο να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν συνεχίσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται κρίσιμη από πολλούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι επισημαίνουν ότι μόνο το Κογκρέσο, βάσει του αμερικανικού Συντάγματος, έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε εσκεμμένα να λάβει την άδεια του Κογκρέσου για αυτόν τον πόλεμο που επέλεξε, έναν πόλεμο που έχει ήδη επεκταθεί σε περισσότερες από 10 χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρά την καθοριστική εξουσία του Κογκρέσου, ο νόμος του 1973 επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο να αναλαμβάνει περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση άμεσης απειλής ή επίθεσης εναντίον των ΗΠΑ. Το σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής προβλέπει ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από οποιεσδήποτε «μη εξουσιοδοτημένες εχθροπραξίες» στο Ιράν, εκτός εάν υπάρξει έγκριση από το Κογκρέσο.

Η πρόταση αυτή συναντά την έντονη αντίθεση των Ρεπουμπλικανών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «φρικτή και επικίνδυνη» και προειδοποίησε ότι θα ενίσχυε τους εχθρούς των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Τόμας Μάσι υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία είναι απαραίτητη για την τήρηση του Συντάγματος και την ενίσχυση του ρόλου του Κογκρέσου: «Η εξουσία κήρυξης του πολέμου επαφίεται αποκλειστικά στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο οφείλει στους στρατιωτικούς μας μια αποστολή που θα είναι ξεκάθαρα καθορισμένη, προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα τους μόλις ολοκληρωθεί».

Η σημερινή ψηφοφορία αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας στην Ουάσινγκτον, καθώς και τις ανησυχίες για την υπερεξουσία του προέδρου σε ζητήματα στρατιωτικής δράσης, ιδιαίτερα σε μια περιοχή τόσο ευαίσθητη όσο η Μέση Ανατολή.

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