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ΕΤΑΔ: Εκμίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο
Ακίνητα
14:41 - 06 Μαρ 2026

ΕΤΑΔ: Εκμίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει την μίσθωση παραχώρησης ακινήτου στη Ρόδο προς το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) του Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το ακίνητο με ΑΒΚ 147, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ιερού Λόχου, πλησίον του πάρκου Κλεόβουλου Λίνδιου, και εκεί λειτουργούσε το παλαιό Κτηματολογίου Ρόδου, παραχωρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών, προκειμένου να καλύψει τις κτιριακές και λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών του στο νησί.

Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης παραχώρησης πραγματοποιήθηκε σήμερα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης, κ. Πελοπίδα Λάσκο, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Γιώργου Φλωρίδη, εκπροσώπων των Δικαστικών Αρχών και στελεχών της ΕΤΑΔ.

Η συγκεκριμένη μίσθωση παραχώρησης εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποσκοπεί στη διασφάλιση σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστικών και διοικητικών υπηρεσιών. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της ΕΤΑΔ στην ορθολογική και αποδοτική αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη στήριξη κρίσιμων κρατικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Επικράτεια.

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