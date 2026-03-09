Χριστοδουλίδης: Η Τουρκία δε θα πάψει να είναι η κατοχική δύναμη στην Κύπρο

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε σήμερα (9/3) την απόφαση της Τουρκίας να αναπτύξει F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ως αντίδραση στο μήνυμα της Ευρώπης, που υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ταυτόχρονα ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολιάζοντας την άφιξη των τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «είναι προφανές σε όλους πως η απόφαση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης αποτελεί απάντηση στο μήνυμα που έστειλαν η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί ευθύνη και της ΕΕ».

Ο Κύπριος πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι, ανεξάρτητα από τις κινήσεις της Τουρκίας ή τον εξοπλισμό που μεταφέρει στα κατεχόμενα -υπενθυμίζοντας τον σημαντικό αριθμό κατοχικού στρατού και υλικού στην περιοχή- «η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι η κατοχική δύναμη στην Κύπρο», σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

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